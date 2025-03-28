8綠委罷免案進2階 民進黨：做最強後盾1席都不能掉

民進黨強調，全黨將全力顧好每1席黨籍優秀立委，1席都不能掉。（資料照）

2025/03/28 19:14

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免潮延燒，中選會今（28日）公布最新查對結果，有8件罷免綠委案得進入第2階段連署。對此，民進黨指出，國民黨針對民進黨立委發起的罷免，是報復式的惡意罷免，完全由國民黨中央主導，充斥著政治算計；全黨將全力顧好每1席黨籍優秀立委，1席都不能掉，做所有立委最強力的後盾。

據了解，新增的8件罷免綠委案，包含台北市吳思瑤、吳沛憶；新北市蘇巧慧、張宏陸；台中市蔡其昌、何欣純；以及原住民立委陳瑩、伍麗華等8人達標。另外，民進黨立委陳冠廷、王美惠兩罷免案則未補件。

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民進黨發言人韓瑩表示，國民黨針對民進黨立委發起的罷免，是報復式的惡意罷免，完全由國民黨中央主導，充斥著政治算計。從各地傳來的死亡、偽造連署可看出，這些偽造連署過程，證明這些罷免完全不具正當性。

韓瑩說，針對相關違法情事，黨部近期已蒐集相關事證，也已按鈴提告，呼籲檢調對於不法事宜勿枉勿縱，務必嚴查相關違法行為，以昭公信。

韓瑩強調，民進黨遭國民黨惡意罷免的立委，都是在國會擁有專業能力，立法問政表現優異且勤跑選區，服務深受基層好評的優秀立委，民進黨中央會做所有立委最強力的後盾，全力守好每位優秀立委，1席都不能掉，讓表現優秀的立委留在國會，繼續為人民守護國家，守護台灣。

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