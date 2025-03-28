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    裁定理由曝光！涉「查水表」花蓮縣民政處長明良臻羈押禁見

    花蓮縣府民政處長明良臻（右一）到花蓮地院開庭，晚間6點半左右裁定羈押禁見。（民眾提供）

    花蓮縣府民政處長明良臻（右一）到花蓮地院開庭，晚間6點半左右裁定羈押禁見。（民眾提供）

    2025/03/28 18:50

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣府民政處長明良臻，疑要求戶政人員拜訪罷免傅崐萁連署人查對資料、遭外界質疑「查水表」。花蓮地檢署依個資法、有勾串滅證之虞聲押，明良臻卻以50萬元交保，檢方抗告，花蓮高分院發回更裁，花蓮地院今午開羈押庭，傍晚6點半裁定羈押禁見。

    明良臻被法院裁定羈押禁見後，搭上法院車輛到花蓮看守所，陪同的父親和妹妹由律師陪同，僅揮手致意但不發一語，婉拒發表意見。

    花蓮地院指出，被告明良臻涉犯違反個人資料保護法案件，經台灣高等法院花蓮分院撤銷原裁定並發回地院後，承辦法官於今日下午3時許行調查程序，下午6時24分許，當庭宣示裁定，自3月28日起羈押2月，並禁止接見、通信。

    花蓮地院也說明裁定羈押理由，首先，依檢察官檢附證據資料，得認被告犯違反個人資料保護法第44條、第41條之公務員假借職務上之機會，非法利用個人資料罪，嫌疑重大。

    其次，被告供述情節與相關證人證詞、卷內證據已有不符，且被告於本案執行前，依檢察官所舉證據，亦有湮滅證據、串證之舉，是本案足認被告有刑事訴訟法第101條第1項第2款之羈押原因存在。

    最後，法院審酌被告為機關主管，縱然暫離或辭退該職務，亦仍對於相關共犯、證人具有影響力，且具有資訊掌握優勢，依現今科技設備、通訊軟體發達之狀況下，倘未予以羈押，實難以其他強制處分防免被告影響證人、共犯供述之純潔性或湮滅潛在證據，是經依比例原則進行衡量，認有羈押本案被告並禁止接見、通信之必要。

    國民黨立委傅崐萁遭罷團提議罷免，花蓮縣政府戶政人員遭質疑「查水表」、施壓連署人，檢調25日搜索、約談，晚間移送複訊後，花蓮戶政主任鍾威霆20萬元交保，民政處副處長兼花蓮縣選委會總幹事吳俊毅30萬元交保，凌晨花蓮縣政府民政處明良臻聲請羈押禁見。花蓮地院26日裁定明良臻以50萬元交保，禁止與證人等接觸，檢方提出抗告。

    花蓮地檢署25日指揮調查人員搜索花蓮縣政府民政處、花蓮市戶政事務所等處，帶回民政處長明良臻等12名嫌疑人及證人，晚間近10點把明良臻等7人，依據違反選罷法、個資法等嫌疑陸續移送花蓮地檢署複訊。

    明良臻裁定羈押，他的父親和妹妹拱手感謝外界關心。（記者花孟璟攝）

    明良臻裁定羈押，他的父親和妹妹拱手感謝外界關心。（記者花孟璟攝）

    明良臻裁定羈押，他的父親和妹妹由律師陪同離開地院。（記者花孟璟攝）

    明良臻裁定羈押，他的父親和妹妹由律師陪同離開地院。（記者花孟璟攝）

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