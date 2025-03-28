中國豆腐渣工程震垮！曼谷倒塌大樓是「中鐵十局」蓋的

泰國曼谷興建中的摩天大樓被徹底震垮，副總理普譚指出，目前已確認有3名工人喪生。（法新社）

2025/03/28 18:48

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吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸實皆（Sagaing）今（28）日下午發生芮氏規模7.7強震，連相距約1039公里的泰國首都曼谷（Bangkok）也傳出災情，一棟興建中的摩天大樓徹底震垮夷平。泰國副總理普譚（Phumtham Wechayachai）表示，目前已確認有3名工人死亡，社群平台上有網友指出，這棟大樓是泰國國家審計局，承建單位是中國公司「中鐵十局」。

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綜合《路透》、《法新社》報導，普譚說，緬甸地震連泰國也晃很大，曼谷30層樓高摩天大樓夷為平地，根據目前掌握資訊，有3名工人不幸罹難，81人受困在瓦礫堆中待營救。

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）在災情記者會上指出，目前確認有3人因地震喪生，當局已接獲169通關於建築物損害的通報，相關人員正在調查全市建築物，曼谷大眾運輸系統暫停營運，預計明天恢復。

查察也警告，雖然情況大致在掌握之中，但可能會有餘震。

Threads平台網友@yawarukas發文指出，這棟位於曼谷乍都節縣摩天大樓，是正在興建中的國家審計局，承包單位是中國中鐵的子公司中鐵十局集團有限公司。

中媒鳳凰網稱，倒榻的國家審計局總建設預算達21.36億泰銖（約合新台幣20.8億），是由義大利泰發展有限公司及中鐵十局組成的合資企業承建。

震央位於緬甸實皆，距離泰國首都曼谷約1039公里。（擷取自Google地圖）

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