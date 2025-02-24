柯文哲可申請奔喪但不能指定時間 陳佩琪：請問這是什麼世界？

陳佩琪（左）感嘆，柯文哲在父親臨終時無法隨侍在側，告別式也不能參加，「請問這是什麼世界」？（資料照）

2025/02/24 10:15

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日病逝，柯文哲母親何瑞英近日透過影片向總統賴清德請求讓柯文哲參加告別式。柯文哲妻子陳佩琪今日（24日）在臉書發文質疑：「可以申請，不能指定時間，請問誰可以決定時間？」更感嘆柯文哲在父親臨終時無法隨侍在側，告別式也不能參加，「請問這是什麼世界」？

陳佩琪在臉書貼文質疑：「可以申請，不能指定時間，請問誰可以決定時間？法律有規定被羈押者不能參加父親的告別式嗎？」陳佩琪表示，柯文哲被羈押的理由是什麼，就是不知成員有誰，不知何時開全程沒參與過的會議，這樣就說他圖利、委託別人申報政治獻金有誤失，就全歸他貪汙侵占。

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陳佩琪感嘆：「父親臨終既無法隨侍一旁，告別式也說他不能來參加，請問這是什麼世界？我們沒要特權，我們要司法公平的對待。」

許多網友在陳佩琪臉書貼文底下留言「加油」，但也有部分網友指出，過往有很多被羈押者在羈押中無法奔喪的紀錄，並不是因為柯文哲才有個案處理，並質疑：「有前例也有法條可以照著申請啊，為什妳們家什麼都要特例特權？」

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