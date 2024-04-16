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河岸公園飲酒打賭「游過去給1千」 1外籍生失聯打撈中

消防人員出動橡皮艇進行打撈。（記者陸運鋒翻攝）

消防人員出動橡皮艇進行打撈。（記者陸運鋒翻攝）

2024/04/16 15:58

〔記者陸運鋒／台北報導〕新北市某私立高職4名外籍學生，昨晚到永和綠光河岸公園飲酒聊天，期間2人向不諳水性板姓同學說「游到對岸給你1千元」，說完便跳入水中游泳，而後返回學校宿舍，不過，到了今天凌晨板男都沒有回到宿舍，2人才驚覺事態不妙通報校方，警消獲報後，目前仍在現場進行打撈，尚未有所獲。

永和警分局調查，來台就讀永和某高職的3男1女緬甸籍學生都已成年，他們在昨天晚間9時許，相約到永和綠光河岸公園飲酒、吃滷味及聊天，過了2個小時左右，19歲徐姓女學生因為覺得累了，便先行返回學校宿舍休息。

據悉，留下的3名男學生中，22歲的黃姓及坤姓學生，因為覺得天氣太熱，於是對不會游泳的23歲板姓同學打賭說「游到對岸就給你1千元」，說完後2人便跳入新店溪游至台北市端，並返回學校宿舍。

據指出，黃、坤2人直到今天凌晨1時許，發現板姓同學還未返回宿舍，趕緊跑回現場尋找，才發現板男的衣物、手機遺留在岸邊，驚覺事後不妙後，連忙通知學校老師及警消人員前來。

警消指出，獲報後立即出動多名消防人員到場，並出動橡皮艇下水打撈，但直至到目前尚未發現失蹤的學生，由於無法確認學生是否有落水情形，已排定3天搜索勤務，正持續打撈作業中。

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