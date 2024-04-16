國民黨花蓮市代會主席李振瑋涉洗錢 用「入金機」掩護詐團贓款

警方在張男住處搜出的入金機。（記者姚岳宏翻攝）

2024/04/16 16:27

〔記者姚岳宏／台北報導〕國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋，涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢上億元，日前被檢警逮捕，警方進一步追查，李開設人頭公司帳戶，收受詐團贓款，交由張姓男子透過向保全公司申請的「入金機」存入金錢，銀行再將錢轉入其申請之公司帳戶，規避查緝，李振瑋與張男各以100萬元交保。

警方調查，50歲張男收受李振瑋詐欺贓款後，將贓款存入「入金機」，銀行會將錢轉入其申請之公司帳戶，再由張男將公司帳戶內贓款，換成虛擬貨幣後轉出以完成洗錢鏈，由於「入金機」一般都在商場或大型公司使用，詐團竟想出在自家住宅放入金機，也讓警方大開眼界。

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警方研判，會利用該手法，是為避免詐騙集團成員臨櫃存大筆金額進銀行帳戶時，會遭銀行通報可疑交易之風險，警方初估詐騙集團開設之人頭公司帳戶，不法金流逾新台幣8000萬元以上。

據了解，刑事局去年偵辦一起詐欺案件，溯源追查發現詐團把非法所得透過虛擬貨幣洗錢，檢警追查金流發現，有大量不明款項轉入花蓮市代會主席李振瑋在新北市成立的公司等相關戶頭，涉嫌以虛擬貨幣協助洗錢，網路公司從中抽取8％手續費。

警方長期蒐證，逮捕40歲李振瑋後，再到張男位於台中南屯區的民宅，搜出入金機、冷錢包及點鈔機等證物，依刑法詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，正擴大追查金流及其他共犯，而刑事局也於今天說明案情。

警方搜出罕見詐團用來洗錢的入金機。（記者姚岳宏攝）

警方搜出罕見詐團用來洗錢的入金機。（記者姚岳宏攝）

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