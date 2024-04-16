雲檢破獲詐騙「黑莓卡」 意外查出前NCC委員蕭祈宏任業者顧問

前NCC委員蕭祈宏日前遭雲林縣調查站約談，複訊後被檢方以50萬元交保，今日檢方再以違反公務員服務法將他起訴。（資料照）

2024/04/16 14:50

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前委員蕭祈宏涉當詐團顧問被起訴 NCC：震驚與遺憾

蕭祈宏50萬交保今起訴

〔記者李文德／雲林報導〕雲林地檢署日前破獲車手集團以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」的漫遊及國內網卡，並追溯查人頭卡門號來源，查出鄭、陳及張姓電信業者，以電訊公司名義專營國外旅遊網卡，蒐集國內外人士個資，偽造KYC實名認證，依加重詐欺、洗錢等罪起訴22人，令人意外的是，前NCC委員蕭祈宏日前遭雲林縣調查站約談，複訊後被檢方以50萬元交保，今日檢方再以違反公務員服務法將他起訴。

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蕭祈宏是中原大學醫學工程碩士，專長電機電子、通訊傳播監理，曾任NCC委員，更擔任過祕書室主任兼發言人。

雲林地檢署查出，蕭祈宏卸任NCC委員後，違反旋轉門條款，至陳姓業者所開的二五電訊公司擔任顧問一職，竟是涉詐騙案的集團成員之一。

此案件原是去年張姓車手面交取款時被緝獲，警方追查人頭卡門號時，發現有電信公司涉入其中，販售俗稱「黑莓卡」、「比特卡」給詐團，不法牟取暴利高達6.3億元。檢警搜索3家第二類電信公司、7家通訊行，共拘提25人，查扣網卡多達2萬7000張、現金900多萬元，當時更聲押鄭、陳及張姓電信業者等5人獲准。

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