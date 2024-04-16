前委員蕭祈宏涉當詐團顧問被起訴 NCC：震驚與遺憾

前NCC委員蕭祈宏日前遭雲林縣調查站約談，複訊後被檢方以50萬元交保，今日檢方再以違反公務員服務法將他起訴。（資料照）

2024/04/16 15:05

相關新聞︰

雲檢破獲詐騙「黑莓卡」 意外查出前NCC委員蕭祈宏任業者顧問

〔記者吳亮儀／台北報導〕針對NCC前委員蕭祈宏在離職後疑似違反公務員服務法旋轉門條款，至陳姓業者所開的二五電訊公司擔任顧問一職，竟是涉詐騙案的集團成員之一，遭雲林地檢署起訴，國家通訊委員會（NCC）今天發表聲明，表達「震驚與高度遺憾」，並表示全力配合檢調調查、勿枉勿縱。

請繼續往下閱讀...

NCC今天（16日）重申，一直都積極參與政府防制電信詐欺跨部會平台、強化機關橫向聯繫，共同防制詐騙。自2023年起，NCC與台灣高等檢察署、檢察機關及司法警察機關建立合作聯繫平台在堵詐面向協力工防制詐騙，積極辦理防制電信詐欺措施，阻斷境外詐騙門號及境外門號加以語音警示。

據統計，去年3月到今年2月，NCC督導電信業者攔阻824萬則簡訊、1884萬通境外來電，並停斷話1566門，以及發送防詐騙簡訊1億8083萬則。

NCC說明，近期也已預告「電信事業用戶號碼使用管理辦法」草案，要求從事用戶號碼批發轉售的電信事業（虛擬行動網路經營者 MVNO）電信登記，同時也加強非本國籍人士預付卡管理。

另外，NCC也指出，在內政部主責的「詐欺犯罪危害防制條例」草案中，NCC提出對「在我國漫遊之境外電信服務」（俗稱黑莓卡、比特卡）的查核措施，共同強化KYC機制、降低國人受詐風險。

NCC強調，未來該會將持續和各界配合，戮力打擊詐欺，也期望各界能支持相關修法，持續精進打詐成效。

針對NCC前委員蕭祈宏在離職後疑似違反公務員服務法旋轉門條款遭雲林地檢署起訴，國家通訊委員會（NCC）今天發表聲明，表達「震驚與高度遺憾」。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法