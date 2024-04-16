扣案虛擬資產監管平台啟用 新北檢搶頭香 首例匯入2億

法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」昨正式啟用；新北地檢署昨搶頭香匯入價值約2億元泰達幣，成為首例運用檢察機關虛擬資產帳戶的地檢署。（資料照）

2024/04/16 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕為提升查扣虛擬資產效率及安全性，並徹底剝奪被告犯罪不法所得，法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」昨正式啟用；新北地檢署昨上午立即將之前查扣、暫存在電子錢包（冷錢包）中、價值約兩億三九四萬餘元的六七九萬餘顆泰達幣，全數打入扣案虛擬資產監管系統平台，成為首例運用檢察機關虛擬資產帳戶的地檢署。

剝奪犯罪不法所得 提升查扣安全性

據了解，新北地檢所查扣的這六七九萬餘顆泰達幣，包含之前「八八會館」負責人郭哲敏涉洗錢、賭博及違反銀行法所查得虛擬貨幣，以及詐團人員勾結銀行人員詐欺案的虛擬貨幣等。

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新北地檢指出，檢察官之前偵辦跨國賭博集團從事地下匯兌及詐騙集團利用個人幣商洗錢等案件，均查扣大量虛擬貨幣，原本的保管方式是，警方將查扣的虛擬貨幣打入新北地檢準備的電子錢包（冷錢包）中，該電子錢包的密碼、助記詞及冷錢包實體，分由不同人員保管，不但保管程序繁瑣，對保管人員亦造成相當心理負擔。

系統安全保管 免去監守自盜等問題

新北地檢指出，法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」統一全國作法，未來將由司法警察機關直接將扣案虛擬貨幣，打入上開平台特定檢察機關虛擬資產帳戶，由系統安全保管，亦免去保管不當、監守自盜等問題，並同步整合檢察機關案件管理系統，操作簡明。

近年非法吸金及詐欺案件層出不窮，以虛擬貨幣洗錢已成為主要手法，檢方表示將從嚴、從速偵辦這類案件，並積極追索及查扣犯罪所得，亦再次呼籲民眾在投資時，務必注意風險及陷阱，以避免受害。

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