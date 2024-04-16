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恆春後壁湖潛客溺水 教練、醫學系學生拉上岸搶救仍不治

陳姓男子疑似溺水死亡。（圖由民眾提供）

陳姓男子疑似溺水死亡。（圖由民眾提供）

2024/04/16 16:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕67歲的陳姓男子，4月14日上午9時許和宋姓妻子前往屏東後壁湖海域潛水，上岸時疑似溺水，雖經周遭陳姓教練及其學員的長庚大學醫學系學生急救並通報119，陳男雖經送醫但仍急救無效死亡。

恆春警方指出，4月14日上午10時獲報，有人在恆春鎮後壁湖出水口東側區溺水，到場時已有多名潛水教練及消防救護人員搶救，經了解案情，發現是陳男和太太宋女於當日9時於後壁湖軟珊瑚區下水，潛水過程中並無異常，但直至要上岸時妻子發現陳男氧氣桶咬嘴脫落，且無吸氣反應疑似溺水，一旁民眾見狀協助宋女將陳男拉上岸。

由於目前已進入潛水旺季，當地的陳姓教練正帶領長庚醫學系的學生學習潛水，眾人見到陳男已無意識且口吐白沫，即施予心肺復甦術並撥打119，待救護人員送往恆春旅遊醫院救治後，院方於11時05分宣告不治。

陳姓教練說，14日早上9點多，當時她和學員已著裝好要下水，卻見有人在水面呼救，陳男疑似昏迷，大家趕緊下去將陳男拉上岸並脫裝備、評估狀況，當時陳男已經口吐白沫且沒有呼吸心跳，由於在場除了教練外，還有她帶領的醫學系學生，他們現場還有2名女姓救護人員，當時都是放假時間前來潛水，大家見狀就在救護車抵達前為陳男施作CPR，約有8、9分鐘直到救護車接手，但後續得知死訊仍是感動難過、遺憾。

陳姓教練呼籲，目前雖已進入潛水旺季，但水溫仍較低，因此潛水前一定要特別衡量自己的身體狀態，恆春分局分局長黃文智則表示，本案已報請檢查官相驗，確切死因尚待解剖後方能釐清。

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