澎湖觀光旺季剛開始 首傳遊客溺水死亡案

風光明媚的澎湖藍天碧海沙灘，一向是抵澎遊客最愛。（澎管處提供）

2024/04/09 09:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖觀光旺季甫開始，就傳出首起遊客溺水死亡案，湖西鄉林杸沙灘及林春咖啡館前方海域，昨（8）日下午1時33分，發現1名來自台中的吳姓遊客（男、51歲）在海面上漂流，緊急救起時已無生命跡象，通報澎湖縣政府消防局救護車，將溺水民眾送往三總澎湖分院搶救，下午3時17分宣告搶救無效死亡。

根據了解，澎湖縣湖西鄉林杸沙灘及林春咖啡館前方海域，8日下午1時33分受理民眾報案指稱，湖西鄉林杸沙灘及林春咖啡館前方海域有1名民眾在海上漂流，在旁邊戲水民眾，立即將溺水者救上岸邊，由民眾實施CPR搶救中，請求澎湖縣政府消防局派遣救護車前往救護。

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澎湖縣政府消防局獲報後，立即出動湖西分隊2車1救生艇5人前往現場，由分隊長江基維負責帶班。

下午2時現場救護車處理人員回報，溺水者救起時已OHCA（無生命跡象），送三總澎湖分院急救，但下午3時17分經三軍總醫院澎湖分院急診室宣告急救無效。

經初步調查，溺者係在林杸沙灘海域戲水時，經在旁民眾發現其疑似溺水，乃立即協助拖救上岸，此時溺者無呼吸、無脈搏，立即實施CPR搶救並報案，有關詳細溺水原因將由岸巡及警察機關進行後續調查，但案發後，警消及相關單位都三緘其口，面對記者詢問都表示不清楚，是否擔心澎湖觀光會因首起溺水案受到影響，還是另有隱情？

水火無情，任何海上活動都有危險性，一定要注意安全。（澎管處提供）

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