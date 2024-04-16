獄官著制服到高監突「下跪」 控遭「不平等待遇」求救老同事

高雄監獄今天出現矯正人員下跪陳情畫面。（記者洪臣宏攝）

2024/04/16 17:14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄監獄接見室出現今天疑似男子「下跪」陳情，弔詭的是，下跪者穿著矯正署制服，有民眾說，該男子情緒激動，向高監管理員陳述在其服務單位遭遇「不公平待遇」。高監表示，該男子為高雄戒治所人員，已向其單位反映並啟動關懷機制。

該名男子上午穿著矯正署制服抵達高監接見室，指名找他以前在高雄戒治所（位於燕巢區）的同事，該男子情緒略顯激動，引來在場收容人家屬側目，他要找的老同事則穿著制服與他會面。

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未料該名男子突然以半跪姿向老同事下跪，老同事對這突然其來舉動一度伸出手，但似乎也反應不及，好言勸他起身說話。

根據現場民眾旁聽2人對話內容，彷彿是下跪男子在其工作單位遭到不平等待遇，讓他覺得壓力很大，希望老同事能伸出援手。

高監副典獄長邱煥棠表示，該名男子為高雄戒治所人員，上午11時40分抵達高監，找已經調至高監的老同事，可能情緒略為激動，出現了下跪的一幕，老同事期間不斷勸慰，他於中午12時05分離開。

至於該矯正人員為何穿制服「下跪」陳情？邱煥棠表示為個人原因，高監不便評論，但已將該事由通知高雄戒治所，以啟動關懷機制輔導。

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