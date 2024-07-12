鐵飯碗不再吃香？公務員報考率10年下滑一半 有4大原因

公務員報考率10年下滑一半，考選部送交立法院報告點出四大原因。（資料照）

2024/07/12 07:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕公務員報考率10年下滑一半，根據考選部送交立法院報告點出四大原因，包括就業市場蓬勃，公職不再具優勢；少子化趨勢，衝擊教育端並影響考試端人力供給；層級節制的公務部門，較難滿足Z世代的工作需求；國考成本太高，不符新世代青年思維。雖然如此，考選部強調，高普考錄取以國立大學畢業囊括9成，顯見縱使公務員報考人數下滑，但人力品質仍維持優質穩定。

根據考選部統計，公務員高普考報名人數，由2013年14萬6209人下降至2022年7萬1284人，降幅高達51.25%。考選部認為，公務員考試報考人數逐年下滑的相關成因，包括就業市場蓬勃，公職不再具優勢；少子化趨勢，衝擊教育端並影響考試端人力供給；層級節制的公務部門，較難滿足Z世代的工作需求；國考成本太高，不符新世代青年思維。

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考選部報告解釋，據《Cheers》雜誌2021年對X世代（泛指1965年至1980年出生者）、Y世代（泛指1980年代和1990年代出生者）及Z世代（指1990年代末至2010年代前期出生的人），Z世代更重視生活與工作平衡程度，難以接受在下班後或假日交付工作，認為對工作忠誠已是過時思維，在乎是否有個人時間經營社交生活或發展斜槓。

另就「管理層面」而言，「對部屬循循善誘」、「平等無階級的方式」及「職場合作夥伴關係」等則是Z世代對理想主管的期待。其次，Z世代亦看重工作意義，期盼在工作中發揮特長，並在執行中賦予彈性，而非單純被長官指派。具有層級節制、依法行政、兼職限制及工作內容多固定等特質的公務部門，尚難完全滿足Z世代對工作價值及職場關係的需求。

考選部分析，現今高普考應考人主流為1990年代中期以後出生的網路世代，學習模式與工具技能皆高度數位化，若筆試時間長達3天（如高考三級考試），的確會澆息不少應考的熱情和意願。

考選部說明，為了與現今新世代的教育養成模式接軌，高普考試自2024年起，高考三級考試84類科減列為4科、13類科減列為5科，普考66類科減列為3科，透過減少筆試應試負負擔及納入多元考試方式，以縮小政府與民間徵才模式之差距。

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