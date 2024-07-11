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職員與女協理密語「泡湯沒床可做，騎上來」 法院認證偷吃

黃男搞大女協理肚子後墮胎，其妻大怒求償。（情境照）

黃男搞大女協理肚子後墮胎，其妻大怒求償。（情境照）

2024/07/11 21:27

〔記者鮑建信／高雄報導〕不動產加盟店黃姓職員偷吃女協理並墮胎，其妻大怒提告求償，高等法院高雄分院勘驗譯文，發現「泡湯我知道沒有床可以做，妳還是騎上來」等煽情對話，認定確有嘿咻，判決2人連帶賠償50萬元。

原告黃妻指出，婚後20年育有多名子女，其夫和協理小芳（化名）均為某不動產加盟店同事。2人曾在旅館等處多次「辦事」，小芳並去某醫院墮胎，讓她飽受精神折磨，並在親朋好友面前抬不起頭，要求賠償精神慰撫金200萬元。

黃男和小芳則說，2人因共享客戶群，工作需分工合作，利益則均分，難免互動頻繁，但僅止於同事間情誼，否認有越軌行為。

高雄高分院調查，某醫院墮胎手術記載：「因與不能結婚的人懷孕影響心理及生理健康」等語，認定小芳的確與黃男愛愛、懷孕後進行流產手術。

此外，據黃妻提出的對話內容，如「泡湯我知道沒有床可以做，妳還是騎上來」、「我姐姐如果知道我當人小三，又這麼沒尊嚴」、「我們不要再錯下去」、「妳的委屈我都懂」、「對不起害你跟你親愛的老婆又吵架」等，仍然判決黃男和小三連帶賠償50萬元，可上訴。

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