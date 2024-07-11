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毆妻陪急診家暴曝光 男竟飆罵護理師「蕭查某」下場曝

宜縣楊姓男子陪妻掛急診被發現家暴，辱罵通報的護理師「蕭查某」，宜蘭地檢署（見圖）偵結起訴。（記者江志雄攝）

宜縣楊姓男子陪妻掛急診被發現家暴，辱罵通報的護理師「蕭查某」，宜蘭地檢署（見圖）偵結起訴。（記者江志雄攝）

2024/07/11 22:04

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣45歲楊姓男子陪同賴姓妻子到醫院掛急診，張姓護理師詢問傷勢後，得知被丈夫毆打成傷，辦理家暴通報，楊男大表不滿，辱罵張女「蕭查某」（台語瘋女人）。宜蘭地檢署依觸犯醫療法偵結起訴。

起訴書指出，去年11月10日深夜，楊男陪同妻子賴女到宜蘭縣一家醫院的急診室治療，張姓護理師詢問後，發現遭楊男毆打所致，便依職權通報，楊男暴怒後大聲咆哮，並對張女辱罵「蕭查某，大聲什麼，當事人就說沒有了，你報屁啊」，藉此妨害張姓護理師執行醫療業務及貶損她的人格尊嚴。

案發後，張女報警提告，楊男辨稱，當時現場很多人，他有說瘋女人，但未指名道姓，否認違反醫療法及侮辱犯行。張姓護理師則說，楊男一直質問她「憑什麼多管閒事，可以亂報案嗎」，態度兇狠，讓她很害怕，另現場其他醫護人員指證，楊男行為使張姓護理師害怕到發抖，並委屈哭泣。

楊男咆哮言行被醫院急診室監視器清楚錄下，承辦檢察官認為，「蕭查某」一詞，依照社會通念與一般人認知，有唾棄鄙視、性別冒犯、不雅、輕衊之意，對於遭謾罵對象而言，足以使其難堪而貶損人格及社會評價，侮辱張姓護理師甚明。

檢察官認為，楊男所為觸犯醫療法第106條第3項、刑法第309條第1項公然侮辱罪，建請依刑責較重的觸犯醫療法第106條第3項處斷，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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