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    男子強闖工區不聽勸 撿磚頭狂擊交管人員

    男子強闖工區不聽勸，持2塊磚頭重擊交管人員，被依重傷害未遂罪起訴。（記者鄭淑婷攝）

    男子強闖工區不聽勸，持2塊磚頭重擊交管人員，被依重傷害未遂罪起訴。（記者鄭淑婷攝）

    2021/01/01 16:15

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］47歲吳姓男子去年6月騎機車搭載友人行經桃園市中壢區永福路，因不聽從指揮、欲強闖工區，與負責交管的林姓男子發生爭執，盛怒之下吳男竟撿起2塊磚頭，朝林男頭部連續重擊8下，林男倒地仍不罷手，直到路人勸阻並將林男送醫急救，才未釀成更嚴重傷勢，吳男也被依重傷害未遂罪起訴。

    吳男有毒品前科，去年6月21日下午4點多，他騎機車搭載鄧姓友人行經中壢區永福路，該路段正在鋪設柏油並實施交管，林男負責在工區外圍交管，吳男不聽從指揮、欲強闖工區，與林男發生爭執，盛怒之下竟從路邊拿起2塊磚頭，朝林男頭部一陣重擊，打到他倒地仍不罷手，導致林男頭皮撕裂傷、左眼周圍撕裂傷、頭部鈍傷。

    吳男辯稱，他沒有很用力毆打林男，但檢方勘驗現場監視器，吳男持磚塊重擊第一下，林男就已倒地不起，可見下手力道不輕，而林男倒地後他又持續以磚頭攻擊7下，每一下都是針對頭部，吳男應可預見持磚塊重擊他人頭部，可能造成身體或健康有重大不治或難治的重傷結果，還是路人勸阻並架離吳男，讓無力反擊的林男脫困送醫，才未釀成更嚴重傷勢，吳男說詞並不足採，偵結依重傷害未遂罪起訴，另請法院審酌他有前科，是否依法加重其刑。

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