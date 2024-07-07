埔里工寮疑雷擊引發大火 周邊防護保住後棟工寮和車輛

埔里鎮大坪頂一處工寮起火燃燒，屋主懷疑是下午到傍晚多次雷擊引起。（南投縣消防局提供）

2024/07/07 09:05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕昨（6）日晚間南投縣埔里鎮大坪頂一處工寮起火燃燒，消防人員抵現場後，發現後方還有一棟工寮、2部農用工具車，滅火外也在周界防護避免往後延燒，因現場栓用移動式抽水塔水源支援，火勢快速控制保住另棟工寮。屋主推測火災是下午多次雷擊引起，惟起火原因仍有待調查釐清。

埔里鎮大坪頂一處大門深鎖的農用工寮昨晚突然起火燃燒，中心碑消防分隊出動人車趕往灌救，晚間近7點抵達現場後，發現前棟工寮已全面燃燒，後方有另一棟工寮尚未燃燒，且旁邊有兩輛農用工具車，搶救人員佈水線繞到工寮後方，實施周界防護以避免火勢延燒到後方工寮及車輛。

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由於現場無消防栓水源，利用移動式幫浦抽取現場水塔水源使水源不中斷。後續埔里分隊支援人、車到達後，將前棟工寮鐵門使用圓盤切割機製作開口排煙，並佈署另一條水線持續作滅火攻擊。由於內部存放大量紙箱造成悶燒，人員入室後利用火鉤將紙箱翻開找出火點並射水撲滅。

現場火勢很快獲得控制，後棟工寮和兩部農用工具車未受波及，工寮主人感謝消防人員外，也推測工寮火災可能與傍晚多次雷擊有關，惟真正原因仍須火場鑑識人員深入調查後，才能釐清。

工寮起火現場火光熊熊，消防隊員一面滅火一面進行周邊防護防止蔓延。（南投縣消防局提供）

消防隊員切割鐵捲門，製作開口排煙。（南投縣消防局提供）

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