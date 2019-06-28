不滿屢被催債 男竟持刀砍女友人害破相

2019-06-28 14:36

〔記者陳慰慈／新北報導〕從事保全的陳姓男子與認識10多年的黃姓女友人因債務問題鬧翻，先傳訊怒嗆對方是「母狗」，恐嚇「走路小心眼睛被狗咬掉變瞎子」，5天後就持水果刀朝黃女頭、臉攻擊，造成黃女左臉留下長15公分的傷口，慘被破相，陳男否認預謀辯稱水果刀是當天買了切水果，新北地院今依重傷害未遂、恐嚇罪判陳男徒刑2年4月，其中2月得易科罰金6萬元，可上訴。

判決指出，64歲陳男不滿黃女頻頻向他催討債務，去年8月20日，傳訊恫嚇黃女：「母狗以後走路小心眼睛，如果被狗咬到便（變）瞎子，下半被（輩）看不到那會很殘（慘）」，5天後在街頭看見黃女到早餐店吃早餐，憤而掏出口袋中的水果刀，朝黃女眼部砍殺，幸未砍中眼球，但黃女臉部卻留下15公分的傷痕，陳男砍人後隨即到警局自首。

庭訊時，陳男否認恐嚇，辯稱「只是一時氣話，不覺得這樣是恐嚇」，另也否認預謀持刀行兇，表示因當天想吃水果，所以逛街時買了一把水果刀，結果街頭巧遇黃女，上前跟她問好，卻被罵「看門狗」，他一時氣憤才會拿刀砍她，且揮刀時他是閉著眼亂砍，不知道砍到對方哪裡，後來睜眼看發現對方滿臉是血，心想闖禍了，所以馬上到派出所自首。

法官勘驗現場監視器畫面，認定陳男走路時，右手始終插在擺放水果刀的口袋中，顯已做好隨時掏刀的準備，且拿出水果刀後便朝黃女頭、臉攻擊，認定陳男原打算揮砍黃女眼部，重傷害犯行明確，雖有意與黃女和解，對迄今雙方未達成和解賠償，但因其犯後自首，符合減刑規定，因此判刑2年4月。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法