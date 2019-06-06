不滿女友分手潑酸毀容 男子更審仍重判4年2月

2019-06-06 13:57

〔記者楊國文／台北報導〕男子黃季堯被控不滿女友要分手，他想復合不成，竟把硫酸、菜刀等凶器藏進機車後，衝撞女方汽車，朝她潑硫酸毀容，檢方依殺人未遂罪起訴，一、二審均改依重傷害未遂罪判黃4年2月；高院更一審庭時，黃男說願賠新台幣800萬元請求輕判，高等法院更一審今仍依重傷害未遂罪判黃4年2月，可上訴。

2017年11月12日，黃季堯不滿女友要分手，他想要復合被拒，將硫酸、菜刀、鐵鎚、斧頭藏進他的機車，尾隨女友直到桃園市楊梅區時，衝撞女友汽車，接著拿出預藏的硫酸，朝女方臉部、身體潑灑報復，造成她臉部、右胸口、雙上臂、雙下肢灼傷。被害人受傷後，機警逃到附近便利商店求救並報警，緊急送醫後幸無大礙。

桃園地檢署去年以殺人未遂罪起訴黃男，一、二審時，黃男均否認殺人或使被害人受傷害的意圖，因為都認定不構成殺人未遂罪的法律要件，改依重傷害未遂罪，均判他4年2月徒刑。

上訴後，最高法院撤銷發回高院更一審。更一審時，黃男堅稱當時是在談復合，雙方拉扯過程中硫酸噴灑出來，他沒有傷害或使女方受重傷害的犯意，他願意賠償新台幣800萬元，請求法官判輕一點，早日回到社會，工作賺錢賠給女方。女方雖出庭，但交由律師代替她發言，律師表示，黃男當天帶硫酸之外，還有菜刀等凶器，被害人無法接受黃男一直辯稱不是故意潑灑硫酸說詞。

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