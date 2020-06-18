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醒了！年少輕狂當角頭 入監重拾書本找尋人生目標

年少輕狂的王姓收容人，在入監後重新思考人生，也拿起課本學習知識，磨掉兇狠的戾氣，希望用實際行動給家人最大的安慰。（記者萬于甄攝）

年少輕狂的王姓收容人，在入監後重新思考人生，也拿起課本學習知識，磨掉兇狠的戾氣，希望用實際行動給家人最大的安慰。（記者萬于甄攝）

2020-06-18 13:58:12

〔記者萬于甄／台南報導〕今年28歲的王姓收容人，因年輕氣盛，18歲時自組暴力集團，討債、槍毒走私、地下匯兌、酒店圍事等不法行為樣樣來；2014年入監服刑後，他才終於醒悟，如今，只想好好念書改變自己，用實際行動帶給家人安慰，今年順利從台南監獄附設樹德高中畢業。

「醒了！」入監服刑已6年的王姓收容人說，當年為了義氣、挺兄弟，與一群國中同學四處逞兇鬥狠，也因為愛出風頭，不到20歲就被警方提報流氓列為治平對象，回想當初的日子，都在傷害別人，也沒有顧及家人的感受，孰料，一眨眼就要30歲，才讓自己重新思考人生。

被判刑15年5個月的他，因高二被退學後就沒再拿起課本，漫長的服刑期間，得知南監有設立進修學校，王姓收容人決定挑戰自己、找到人生的新目標，更希望能改變自己，給家人最大的安慰，重新拾起課本，自修英文、商管等書籍，努力念書，今年以班上前10名成績畢業。

「用青春、自由換來現在的自己」王姓收容人感嘆，以往沒日沒夜的刀槍黃毒，腐蝕人的心靈與善，很慶幸現在已不是從前的自己，也很感謝家人的鼓勵、支持，如今順利錄取大學，未來也希望能好好完成大學學業。

台南監獄今年度分別有國中部19名、高中部28名，共47名畢業收容人，在兼顧防疫原則，落實防疫新生活下，南監在典禮結束後規劃由畢業收容人錄製感念與祝福，經剪輯後利用通訊軟體傳送給家人，彌補家屬無法親自觀禮的遺憾，也增進收容人與親人間的情感維繫。

台南監獄附設樹德高中今年國高中部共47名收容人順利畢業。（記者萬于甄攝）

台南監獄附設樹德高中今年國高中部共47名收容人順利畢業。（記者萬于甄攝）

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