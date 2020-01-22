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首頁　>　社會

原子筆插爆舍友右眼 毒蟲判4年半定讞

毒蟲郭亦凡在北監服刑，僅因房務問題持原子筆插瞎舍友，事後被依傷害致重傷害罪判刑4年半確定。（資料照）

毒蟲郭亦凡在北監服刑，僅因房務問題持原子筆插瞎舍友，事後被依傷害致重傷害罪判刑4年半確定。（資料照）

2020-01-22 11:31:19

〔記者溫于德／台北報導〕毒蟲郭亦凡因多項毒品案在台北監獄服刑，卻因房務問題與陳姓舍友爭吵；郭男憤恨難消，事後竟用原子筆猛插陳男臉部，導致右眼失明。最高法院維持一、二審見解，依傷害致重傷害罪判郭男有期徒刑4年半確定。

34歲郭亦凡前年6月15日與陳男在舍房內爭吵，雖經同房其他囚友調停勸阻，但郭男越想越不甘心，隔天上午9時許，持預藏2支原子筆到工廠，見陳男便下手。

陳男頭、臉多處掛彩，其中一下不偏不倚刺中陳男右眼；監所人員見狀趕緊將陳男送醫並接受手術治療，但陳男右眼仍幾乎失去光感，達到視能嚴重減損的重傷害程度。

郭亦凡在桃園地院一審審理時認罪；陳男則說，當時正和其他獄友聊天，郭男突然拿原子筆插他的頭、右眼。

一審合議庭認為，已成年的郭亦凡應熟知雙眼是人體脆弱部位，可預見如此攻擊很可能會損害視力功能，審酌郭、陳2男無重大嫌隙，郭男僅因房務細故就拿原子筆插瞎陳男右眼，可見郭男不知警惕，且未賠償和解，依法判刑4年6月。

郭亦凡認為量刑過重，上訴高院二審，同時告訴合議庭，他有意賠償，但因為正在服刑且家中經濟欠佳，才沒錢賠償。

二審合議庭認為，一審量刑已考量各種因素，且郭亦凡只是空言賠償，並未提出具體方案，上訴缺乏理由，駁回上訴。最高法院維持一、二審見解，駁回上訴確定。

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