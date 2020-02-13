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首頁　>　社會

鄰居假熱心幫拿衣服 女遭拖進屋內險失身

示意圖

示意圖

2020-02-13 09:48:25

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市中壢區黃姓男子疑因愛慕住隔壁的女子，去年6月間見她拿洗好的衣服返家，假裝熱心幫忙拿衣服，下一秒就將衣服丟自家，並將女子強拉進屋企圖性侵，女子不斷反抗、全身傷痕累累，因機警假意配合並稱：「全身痛想先去看醫生，回來後再繼續！」忍著讓黃男親吻後才脫身報案，黃男也被法院依強制性交未遂罪判處3年徒刑。

被害女子控訴，黃男住在她隔壁、偶爾會送東西給她，兩人算有點交情，去年6月16日凌晨5點多，她去自助洗衣店拿洗好的衣服返家，電梯打開就看到黃男，他還熱心幫拿衣服，豈料，經過黃男家門時，他突然把衣服往屋裡丟，並將她強拉進屋企圖性侵，還搶走她手上的住處鑰匙。

被害女子控訴，儘管她拚命拉住梯間雜物、用腳抵住門口，仍不敵黃男遭拖進屋，黃男不斷罵髒話，一進屋就脫去上衣、褲子說：「我想跟妳好！」她受困屋內又擔心生命安全，只好假意願意配合並哀求黃男：「全身痛得不得了，想先到醫院就醫再繼續。」忍著讓黃男親吻後，黃男才信以為真載她去醫院，返回後又拿1000元給她，要求不要報案，她再以全身疼痛、心情不佳為由，希望能「改天」再繼續。

被害女子脫身後立即驗傷、報案，黃男雖坦承將女子拉進家中，但沒有性侵之意，那句「想要跟妳好」指的是想跟女子像以前一樣好；不過，黃男說詞不被法官採信，加上女子指證歷歷且有驗傷證明，桃園地院法官審結依強制性交未遂罪，判處黃男3年徒刑，可上訴。

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