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遠距戀女受騙大玩「矇眼性愛」 怒控假男友性侵獲賠8萬

張男隨機打電話獵豔，扮假男友騙女子「矇眼性愛」得逞。（情境照）

張男隨機打電話獵豔，扮假男友騙女子「矇眼性愛」得逞。（情境照）

2020-02-11 23:31:56

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一名與男友談遠距戀愛的女子，2017年8月間遭陌生男子假冒其男友，要求她晚間裸身矇眼在住處房間等他南下相會，女子以為男友要玩「矇眼性愛」，全程矇著雙眼與冒牌男友激情性愛並任其內射得逞從容離去，男子食髓知味欲重施故技被拆穿，女子怒控性侵並求償60萬元，橋頭地院判張姓男須賠8萬元，全案可上訴。

判決指出，才國中畢業的從事電工的張姓男子2017年7月間，以未顯示來電的方式，隨機撥打電話給被害女子小瑜（化名），小瑜接到未出聲的電話，以為是男友「發發」打來，回了句「是發發嗎？」張男順勢假冒小瑜男友身分，佯稱生病以軟弱無力之氣音掩飾，並告知因營區執勤不方便不要主動與其聯絡。

之後，雙方不時以電話或LINE聯繫，小瑜經常深情的傾訴思念之情，還曾傳自身的私密裸照給冒牌的男友。張男更進一步打電話約小瑜，2017年8月5日晚間要南下與她相會，要求小瑜裸身矇眼在住處房間不上鎖等他，如不從他就不要下來找她。

張男深夜摸進房間，小瑜以為要玩矇眼情趣性愛，全程矇著雙眼，小瑜為其口交並發生激情的性愛，直到張男從容離開，小瑜都沒有拿下眼罩。

之後張男故技重施，並進一步要求小瑜為他準備蝦子與牛肉，不過第二次就被小瑜發現，氣得報警怒控張男性侵，並要求償精神撫慰60萬元。

法庭審理時，張男辨稱隨機撥打電話並無違法，他也不認識小瑜的男友何來冒充，他更未強迫其矇眼，這完全是小瑜本身錯誤的認知，且兩人以電話、LINE聯繫近一個月，原告不可能分辨不出他和男友的各種差異，性侵告訴部份，他已和原告以15萬元和解。

民事庭最後認定原告之訴為一部有理由、一部無理由，判張男須賠償原告8萬元，全案可上訴。

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