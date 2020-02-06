印度首都傳5歲女童誘姦案 嫌犯於美使館內被捕

印度首都新德里（New Delhi）驚傳5歲女童性侵案，嫌犯在美使館土地內被捕。據最新資料統計，印度每4名性侵受害者就有1名是兒童，其中高達94%是被認識的人攻擊。圖為印度民眾抗爭要求嚴懲兒童性侵犯。（資料照，美聯社）

2020-02-06 23:55:40

〔即時新聞／綜合報導〕印度首都新德里（New Delhi）今（6）日傳出，一名美國駐印度大使館工作人員之子涉嫌性侵5歲女童，遭警方在使館土地內逮捕。

據《BBC》報導 ，印度警方今（6）日逮捕一名涉嫌性侵5歲女童的25歲男子，由於其父親在美駐印度大使館工作，全家居住在使館範圍之中。

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報導指出，嫌犯及受害者雙方家庭交好，嫌犯見受害者女童單獨在外遊戲，便引誘她入屋性侵。事後女童向母親哭訴，迅速就醫後證實遭侵犯。警方目前已於美國駐印度大使館土地範圍內逮捕該名嫌犯，將依印度嚴格的兒童保護法進行調查起訴。

據悉，印度過去曾傳出許多性暴力的不良紀錄，但在社會輿論怒吼之下，2018年已經通過新法，凡性侵兒童者得處死刑。根據最新資料統計，每4名性侵受害者就有1名是兒童，高達94%的受害者是被認識的人攻擊。

美國駐印度大使館位於印度首都新德里洽陽浦利（Chanakyapuri），土地面積約達28英畝（約34200坪），鄰近其他各國使館及委員會機構。

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