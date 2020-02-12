為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

惡狼性侵友60歲母／友求輕判 法官︰不值憫恕

惡狼性侵示意圖

惡狼性侵示意圖

2020-02-12 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕荒唐！台中市洪姓男子拜訪男性友人，友人剛好不在，他與友人的60歲母親看電視等候，竟起了淫念，性侵害朋友之母得逞，檢方偵查時他坦承犯行，強制性交罪是最輕3年以上徒刑，朋友念於舊情，幫洪男向法官說情，指他們母子不求重判，只要輕判1年半以上刑期，讓洪男有所教訓即可，台中地院卻不同意，認為洪男出獄9個月再犯性侵害案，被害人還是朋友的母親，又沒有情堪憫恕的狀況，應加重量刑才對，依強制性交罪判刑3年2月。

洪男判刑3年2月

判決書指出，打工維生的洪男，2018年11月25日上午，到朋友住處找朋友，朋友剛好外出，朋友的母親熱情款待他，與他一起在客廳看電視等候，約1個小時後，他見年近60歲的朋友之母，坐在小板凳上看電視，心中起了淫念，將朋友的母親性侵害。

檢方偵查時，洪男坦承犯行，檢方依強制性交罪起訴，台中地院審理時，朋友向法官說情，指他們母子認為輕判1年半以上刑度，給洪男教訓就夠了，不需要判處到3年（最輕本刑）。

不過，法官卻認為，洪男在2017年間因竊盜案件判刑3月，2018年2月出獄，僅約9個月，又犯下這起性侵害案，被害人母子雖不求重判，只求給洪男一個教訓即可，但洪男出獄後再犯刑案，顯示他「無視法律嚴厲禁制」，「未真正悛悔改過，刑罰反應力確屬薄弱」，不宜輕判，應酌量加重其刑，才能幫他再社會化。

法官還強調，強制性交罪最輕3年，如果低於3年或打對折，必須符合刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」，洪男性侵惡行無值得憫恕之處，不符合減輕的條件，據此判處徒刑3年2月，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
2020-02-11 13:37

嘉市機車、貨車擦撞 59歲男子卡車底送醫急救無效

2020-02-11 20:07

超驚險！直升機針山絕壁救援 空勤救援畫面曝光 影片

2020-02-11 22:00

離譜！國道與後車起糾紛 「賓士男」拿鋁棒直接下車恐嚇

2020-02-11 18:01

陳奕迅演唱會衍生台大體育館租借弊端 檢調分案調查

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播