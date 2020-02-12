惡狼性侵友60歲母／友求輕判 法官︰不值憫恕

惡狼性侵示意圖

2020-02-12 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕荒唐！台中市洪姓男子拜訪男性友人，友人剛好不在，他與友人的60歲母親看電視等候，竟起了淫念，性侵害朋友之母得逞，檢方偵查時他坦承犯行，強制性交罪是最輕3年以上徒刑，朋友念於舊情，幫洪男向法官說情，指他們母子不求重判，只要輕判1年半以上刑期，讓洪男有所教訓即可，台中地院卻不同意，認為洪男出獄9個月再犯性侵害案，被害人還是朋友的母親，又沒有情堪憫恕的狀況，應加重量刑才對，依強制性交罪判刑3年2月。

洪男判刑3年2月

判決書指出，打工維生的洪男，2018年11月25日上午，到朋友住處找朋友，朋友剛好外出，朋友的母親熱情款待他，與他一起在客廳看電視等候，約1個小時後，他見年近60歲的朋友之母，坐在小板凳上看電視，心中起了淫念，將朋友的母親性侵害。

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檢方偵查時，洪男坦承犯行，檢方依強制性交罪起訴，台中地院審理時，朋友向法官說情，指他們母子認為輕判1年半以上刑度，給洪男教訓就夠了，不需要判處到3年（最輕本刑）。

不過，法官卻認為，洪男在2017年間因竊盜案件判刑3月，2018年2月出獄，僅約9個月，又犯下這起性侵害案，被害人母子雖不求重判，只求給洪男一個教訓即可，但洪男出獄後再犯刑案，顯示他「無視法律嚴厲禁制」，「未真正悛悔改過，刑罰反應力確屬薄弱」，不宜輕判，應酌量加重其刑，才能幫他再社會化。

法官還強調，強制性交罪最輕3年，如果低於3年或打對折，必須符合刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」，洪男性侵惡行無值得憫恕之處，不符合減輕的條件，據此判處徒刑3年2月，可上訴。

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