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約嘿咻傳播妹開價1萬 男事後只給3千挨告性侵

新北市一名林姓男子到KTV找傳播妹助唱，結束後邀約傳播妹到旅館嘿咻，事後卻挨告性侵。（情境照）

新北市一名林姓男子到KTV找傳播妹助唱，結束後邀約傳播妹到旅館嘿咻，事後卻挨告性侵。（情境照）

2020-02-07 23:11:00

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名林姓男子到KTV找傳播妹助唱，結束後邀約傳播妹到旅館嘿咻，事後卻挨告性侵，林男表示兩人是合意性交，新北地檢署勘驗傳播妹與經紀公司的對話紀錄，發現傳播妹並未提及性侵，只針對交易金額表達不滿，因此認定林男罪嫌不足不起訴。

傳播妹指控，去年6月在KTV跟林男唱歌喝酒結束後，林男邀她到汽車旅館開房間，她開價1萬元，有跟對方說太貴就不要勉強，林男嫌貴要她先去旅館再說，結果一進房，林男就要求她去洗澡，再把她拉上床逼口交性侵，她呼叫反抗對方才停手，後來林男趁她洗澡時落跑。

她透過經紀公司聯繫林男，林男只願給3千元，但她認為僅是鐘點費不包含性交易，全部應要12400元，林男卻嗆：「要告就去告！」

林男則說，去摩鐵前傳播妹說要收費，他以為是鐘點費，嘿咻是合意不需收費所以答應，發生性行為前兩人未談論價碼，結束後傳播妹才跟他討1萬元，他覺得太高，後來有回摩鐵只有給她3千元。

檢方認為，案發後傳播妹隨即前往醫院驗傷，但身上無明顯外傷，且案發後傳播妹也以電話跟林男聯繫，兩人卻都是為了性交易費用爭執，與一般性侵被害人反應不同，加上經紀公司與傳播妹的對話紀錄，傳播妹說：「客人叫我下樓跟他拿3千」，對被性侵之事隻字未提，經紀公司則抱怨傳播妹私下與客人議價，被欺負了才在那抱怨，「貪心怨不得別人」，檢方因此認定林男強制性交罪嫌不足不起訴。

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