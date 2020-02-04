少女遭擄走性侵 嫌犯釋憲要她出庭作證

性侵犯遭判刑定讞，主張性侵害防治法中保護被害人的規定，剝奪了他在法庭上的詰問權及防禦權而聲請釋憲；司法院大法官受理後於今（4）日在憲法法庭舉行說明會。（記者叢昌瑾攝）

2020-02-04 23:30:00

〔記者吳政峰／台北報導〕曾姓男子被控擄走15歲少女性侵，判刑3年10月確定，他認為被害人未到庭接受詰問，導致防禦權受侵害，聲請釋憲。大法官4日開說明會，會中行政機關立場一致，直指「性侵害犯罪防治法」第17條規定，被害人若身心受創無法到庭陳述，警詢筆錄「得為證據」；律師界仍認為，未讓被告詰問被害人，有違憲疑慮。

該條法令寫到，「因性侵害致身心創傷無法陳述」或「到庭後因身心壓力於訊問或詰問時無法為完全之陳述或拒絕陳述」，讓本來不具證據能力的警詢筆錄「得為證據」，也就是傳聞法則的例外規定。原為保護被害人，避免到庭二次陳述回想痛苦經過，但同時也造成被告失去詰問的機會。

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刑事廳副廳長吳秋鴻認為法條合憲，但強調，被害人若不能到庭作證，應有經過嚴格審查確定不能供述的醫學證明或專家建議，法官則應盡力要求被害人到庭，最後判決更不能把警詢筆錄當成有罪的唯一證據。少年及家事廳廳長謝靜慧表示，法官應「嚴格把關」，確認被害人真的不能陳述，再勘驗警詢筆錄的錄影，審查始具合憲性。

法官協會代表邱忠義說，不是每個人都是Lady Gaga有勇氣揭露性侵過去，法官除了警詢筆錄，也會詢問被害人親友、社工觀察、診斷證明等當作補強證據。

法務部調辦事檢察官蔡沛珊指出，法院並沒有限制被告聲請詰問被害人的權利，法官可調閱被害人的就醫資料來判定是否無法出庭，去年共有1383件性侵案進入減述，被害人分為未成年、身心障礙、主動聲請三大族群。

警政署科長陳玲君拿出統計，2014到2019年間，平均每年有4000起性侵案，約1500案進入減述，檢察官或法官親訊600案（筆錄具證據力）。衛福部科長潘英美舉例，2015年通報8499案，一審有罪僅1386案，顯示被害人害怕被告報復、曝光、漫長司法，作證意願低。

台北律師公會律師王怡婷反駁，不能因為被害人不願意，就剝奪被告詰問權，被告失去武器，形同不公平審判，尤其性侵只有兩人知道真相，舉證困難。刑事辯護協會理事長游伯祥表示，該法文字不夠明確，且推定被害人受到創傷不能出庭，違反無罪推定、比例等憲法原則。

律師羅士翔指出，證人詰問是被告最基本的防禦權，該法要件過於寬鬆，被害人不用到庭接受詰問，可能讓書證取代人證，侵犯憲法保障的權利，本案被告連被害人是誰都不知道，只有書證，彷彿在秘密證人指述下就成罪，嚴重侵害訴訟權。

本案被害少女案發時走在路上，遭人擄走性侵，結束後再被丟回原地，下體流血、內褲沾上精液，她馬上通知母親並就醫治療，當下未比對出符合嫌犯的DNA，過了1年10月，曾男因另案被採集DNA，兩者比對後發現是同一人，全案宣告偵破，但少女身心受創，不願到庭作證，曾男則認為自己在不知道被誰指控性侵的情況下就被定罪，防禦權遭侵害，聲請釋憲。

法官協會代表邱忠義認為不是每個人都是Lady Gaga，有勇氣揭發性侵。（記者吳政峰攝）

台北律師公會律師羅士翔認為性侵害犯罪防治法第17條有違憲之虞。（記者吳政峰攝）

台北律師公會律師王怡婷認為不能剝奪被告的詰問權。（記者吳政峰攝）

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