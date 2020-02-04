性侵案警詢筆錄有無證據力？ 大法官開說明會討論

憲法法庭4日開會討論性侵案警詢筆錄有無證據能力。（記者吳政峰攝）

2020-02-04 14:08:24

〔記者吳政峰／台北報導〕一名男子犯下性侵案，2010年間被依妨害性自主罪判刑3年10月確定，他不服，主張被害人未到庭接受交互詰問，法官單憑警詢筆錄就定他罪，妨害他行使防禦權，聲請釋憲。大法官4日下午2點半為此開說明會，討論性侵害犯罪防治法第17條有無違憲之虞。

性侵害犯罪防治法第17條規定，被害人因性侵害致身心創傷無法陳述，或到庭後因身心壓力於訊問或詰問時無法為完全之陳述或拒絕陳述，其在警察局製作的筆錄「得為證據」，也就是傳聞證據（不具證據能力）的例外情形。

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大法官4日邀請司法院刑事廳、少家廳、法務部、警政署、衛福部、法官協會、律師公會、刑事辯護律師協會、現代婦女基金會及部分學者到憲法法庭，討論性侵被害人如果拒絕到庭作證，被告無法行使交互詰問權利，法官單憑警詢筆錄作為證據，有無違憲問題。

本次大法官也將釐清，性侵被害人在什麼樣的情況下可拒絕到庭作證，以供法官日後審案參考。

討論會爭點題綱如下：

1. 性侵害犯罪防治法第17條第1款及第2款（下稱系爭規定）設定之被害人警詢陳述得為證據之規定，有無牴觸刑事被告於憲法上應享有之受公平審判權利之虞？如認為應以特定要件為合憲前提者，請具體指明。

2. 有關被害人警詢陳述之證據能力調查程序，以及判定其得為證據後之書證調查程序，被告各應享有如何之防禦權？

3. 系爭規定所稱「證明具有可信之特別情況」、「證明犯罪事實之存否所必要」、「因性侵害致身心創傷無法陳述」、「到庭後因身心壓力於訊問或詰問時無法為完全之陳述或拒絕陳述」，應如何認定？規範上有無進一步具體化的可能？

4. 性侵害犯罪防治法第16條對被害人出庭陳述時所得採行之審判保護措施，與系爭規定間，有無實施之先後順序關係？審判實務上，是否可能一律先行傳喚被害人出庭陳述未果後，始進入被害人警詢陳述之證據能力調查程序？

5. 法院依系爭規定，認定被害人警詢陳述得為證據後，除應進行書證調查程序外，被告得否於證據調查程序要求傳喚被害人出庭對質詰問？系爭規定是否影響被告聲請傳喚被害人為證人之權利？如兩不妨礙，則系爭規定是否仍存有侵犯被告對證人詰問權之問題？

6. 被害人警詢陳述之證據能力調查程序以及後續書證（即警詢陳述）調查程序，如被告享有對出庭證人、鑑定人為詰問之機會，則其於此範圍內之防禦權是否仍有不足？如是，如何不足？

7. 性侵害犯罪被害人警詢減述作業之運作現況及成效如何？

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