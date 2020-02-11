嘉義警攔阻88萬元詐騙 受害老翁誤會遭搶猛K警

老翁誤以為警方是搶匪要搶錢，不斷呼救還猛K警員，88萬元現金掉落在地上。（記者林宜樟翻攝）

2020-02-11 19:28:36

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警察局布袋警分局追查詐騙集團，日前發現嘉義市一名老翁恐將被詐騙，飛車趕往交易地點嘉義女中附近攔阻，老翁正要將畢生積蓄88萬元交給車手，看到警察前來攔阻，誤以為是搶匪，不斷呼救還猛K警察，直到警方出示證件及解釋，老翁才發現搞錯，趕緊對警方表達歉意，感謝他們協助阻止自己被詐騙。

布袋警分局轄內最近有民眾報案接獲不明電話，詐騙集團謊稱「你兒子向地下錢莊借錢，目前被擄走，需要幫忙還清債務」等話術，向被害人詐騙，已有被害人受騙上當造成財物損失。

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布袋警分局由偵查隊成立專案小組，收集被害人及報案民眾詐騙地點時間及詐騙電話加以分析，經過跟監埋伏，日前發現嘉義市這位老翁將遭受同樣手法受騙上當；布袋警方趕緊派員前往攔阻，還有警員正在吃午餐，趕緊放下便當趕往50公里外的地點，希望能夠及時攔阻。

偵查幹員到達犯罪現場時，老翁與詐騙取款車手正好約在嘉義女中附近相約取款，警方出現時被害老翁卻誤以為警方是搶匪，要搶奪財物，並不斷呼救及出手攻擊警方，警方立即出示證件表明身分，並將詐騙取款的2位年輕車手逮捕，依詐欺罪嫌移送法辦；被害老翁事後對於自己一時不察受騙還攻擊警方感到抱歉，並感謝警方能夠及時攔阻他的畢生積蓄。

老翁誤以為警方是搶匪要搶錢，不斷呼救還猛K警員，88萬元現金掉落在地上。（記者林宜樟翻攝）

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