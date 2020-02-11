為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

嘉義警攔阻88萬元詐騙 受害老翁誤會遭搶猛K警

老翁誤以為警方是搶匪要搶錢，不斷呼救還猛K警員，88萬元現金掉落在地上。（記者林宜樟翻攝）

老翁誤以為警方是搶匪要搶錢，不斷呼救還猛K警員，88萬元現金掉落在地上。（記者林宜樟翻攝）

2020-02-11 19:28:36

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警察局布袋警分局追查詐騙集團，日前發現嘉義市一名老翁恐將被詐騙，飛車趕往交易地點嘉義女中附近攔阻，老翁正要將畢生積蓄88萬元交給車手，看到警察前來攔阻，誤以為是搶匪，不斷呼救還猛K警察，直到警方出示證件及解釋，老翁才發現搞錯，趕緊對警方表達歉意，感謝他們協助阻止自己被詐騙。

布袋警分局轄內最近有民眾報案接獲不明電話，詐騙集團謊稱「你兒子向地下錢莊借錢，目前被擄走，需要幫忙還清債務」等話術，向被害人詐騙，已有被害人受騙上當造成財物損失。

布袋警分局由偵查隊成立專案小組，收集被害人及報案民眾詐騙地點時間及詐騙電話加以分析，經過跟監埋伏，日前發現嘉義市這位老翁將遭受同樣手法受騙上當；布袋警方趕緊派員前往攔阻，還有警員正在吃午餐，趕緊放下便當趕往50公里外的地點，希望能夠及時攔阻。

偵查幹員到達犯罪現場時，老翁與詐騙取款車手正好約在嘉義女中附近相約取款，警方出現時被害老翁卻誤以為警方是搶匪，要搶奪財物，並不斷呼救及出手攻擊警方，警方立即出示證件表明身分，並將詐騙取款的2位年輕車手逮捕，依詐欺罪嫌移送法辦；被害老翁事後對於自己一時不察受騙還攻擊警方感到抱歉，並感謝警方能夠及時攔阻他的畢生積蓄。

老翁誤以為警方是搶匪要搶錢，不斷呼救還猛K警員，88萬元現金掉落在地上。（記者林宜樟翻攝）

老翁誤以為警方是搶匪要搶錢，不斷呼救還猛K警員，88萬元現金掉落在地上。（記者林宜樟翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
詐騙集團再進化 改以比特幣境外洗錢
2020-02-11 11:14

詐騙集團再進化 改以比特幣境外洗錢
愛情詐騙老梗 屏東熟女險掉進「美國將軍」坑
2020-02-06 09:25

愛情詐騙老梗 屏東熟女險掉進「美國將軍」坑
2020最被看好的三大區域投資標的是…

2020最被看好的三大區域投資標的是…
虛擬帳戶成詐騙工具 警：個資外流小心成幫助犯
2020-02-06 05:57

虛擬帳戶成詐騙工具 警：個資外流小心成幫助犯
社會今日熱門
2020-02-10 21:39

署長秘書酒駕傷人仍升官引反彈 警政署決註銷升職令

2020-02-11 00:05

獨家》三發地產疑傳宮鬥事件 董事長自曝被以精神病關押10天

2020-02-10 22:23

國光客運爆胎撞擊雪隧避車道 駕駛重傷5乘客輕傷 影片

2020-02-10 21:03

台中垃圾車撞機車拖行10多公尺 78歲騎士不治 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播