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首頁　>　社會

愛情詐騙老梗 屏東熟女險掉進「美國將軍」坑

林姓熟女手拿現金要付款，員警不斷的勸說（記者葉永騫翻攝）

林姓熟女手拿現金要付款，員警不斷的勸說（記者葉永騫翻攝）

2020-02-06 09:25:29

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東45歲林姓熟女網路交友被騙，誤以為將軍男友女兒要繳交學費，拿了6萬餘元到台銀要匯款，被銀行員發現有異通報保七總隊員警，經不斷解釋勸說後，熟女才恍然大悟，保住了這筆錢。

屏東熟女遭到網路詐騙集團以美國維和部隊將軍、香港高富帥等名義盜用照片進行詐騙的案例屢見不鮮，但仍有不少熟女掉進了詐騙集團網路交友的陷阱。

這名45歲林婦熟女在臉書認識1名上自稱是美國華裔支援聯合國派駐中東維和部隊將軍，不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得婦人的信任後，騙稱因為正在戰地打仗，沒有辦法幫人在美國讀書的女兒繳交新台幣6萬356元學費，學校一直在催繳，拜託婦人先幫忙繳交一下，等戰事暫歇後，就會還給她。

林嫌熟女信以為真，2月3日到台銀屏東分行匯款，由於不斷在櫃檯前滑手機，引起了吳姓銀行員注意，通報派駐的保七員警前來關切，婦人十分擔心將軍女兒的學費來不及繳交，手拿6萬多元的現金，要求銀行人員趕快把錢匯至詐騙集團指定的香港帳戶。

經保七員警與行員不斷勸說，指明將軍女兒在美國念書，錢卻匯到香港的帳戶，根本不合理，且堂堂的將軍怎麼可能繳不起女兒的學費，這些都是詐騙的詐騙技倆，警方也拿出詐騙案例勸說，熟女才恍然大悟知道被騙了。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

林姓熟女到台銀櫃台要匯款，行員及員警前往阻止（記者葉永騫翻攝）

林姓熟女到台銀櫃台要匯款，行員及員警前往阻止（記者葉永騫翻攝）

雙方在LINE的通話，要林女繳交學費（記者葉永騫翻攝）

雙方在LINE的通話，要林女繳交學費（記者葉永騫翻攝）

網路詐騙中盜用的將軍照片（記者葉永騫翻攝）

網路詐騙中盜用的將軍照片（記者葉永騫翻攝）

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