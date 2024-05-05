用腳趾性侵女友 男拿捐款宮廟感謝狀求減刑被法官打臉

宜縣林姓男子用腳趾性侵女友，拿捐款宮廟感謝狀求減刑，但被法官打臉。（情境照）

2024/05/05 23:19

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣42歲林姓男子用腳趾對同居女友小美（化名）強制性侵，法院審理時，竟拿出捐款宮廟感謝狀請求減刑，法官認為，宮廟捐款是自身信仰，難以彌補對小美的侵害，因犯強制性交罪，一審處3年2月徒刑，林男上訴台灣高等法院，最近上訴駁回，維持原判決。

判決指出，林男與小美交往後，2021年6月住進林男位在蘇澳的住處，2022年1月19日凌晨，2人在住處房內，小美明確表示不願性交，林仍強行拉開她的雙腿，用右腳大拇趾性侵得逞，女方事後報警，檢方偵結起訴。

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小美在警訊時指稱，林男有糖尿病不易勃起，交往期間多用手指從事性行為，案發時，林男因房事問題生氣，叫她去面牆罰半蹲，後來見她沒有蹲下去，從背後踹了一腳，再叫上床用右腳大拇指性侵，小美感覺疼痛，有喊「我不願意」、「我不要」，林男卻要她喊爽，接續以言語不斷羞辱。

林男辯稱，案發當天洗完澡就吃安眠藥物睡覺，否認有強制性交犯行，同時提出捐款宮廟感謝狀請求減刑。宜蘭地方法院今年1月審結，認定他犯傷害罪，處有期徒刑2月，林已在2月易科罰金執行完畢，另犯強制性交罪，依照刑法規定，處3年以上10年以下有期徒刑，合議庭判3年2月，林男不服判決提起上訴。

高等法院審酌相關事證，認為林男所為犯強制性交罪，一審量處3年2月應屬妥適，至於林提出的捐款宮廟感謝狀，屬於自身信仰，難以彌補對小美的侵害，無法當成有利於被告科刑的衡酌因子，一審縱然未衡酌考量，也不影響量刑，林男的判決太重等語沒有根據，不構成撤銷原審判決的理由，上訴應予駁回。全案仍可上訴。

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