2週達近百起！農曆年節假親友求金援行詐猖獗

農曆春節期間，「猜猜我是誰」詐騙集團利用親友會噓寒問暖的機會「發大財」，刑事局預防科統計上月13日至26日2週時間，受理民眾報案詐騙案近百件。（刑事局提供）

2020-02-01 15:38:09

〔記者邱俊福／台北報導〕農曆春節期間，「猜猜我是誰」詐騙集團利用親友會噓寒問暖的機會「發大財」，刑事局預防科統計上月13日至26日2週時間，受理民眾報案詐騙案近百件，被害人以長者居多佔6、7成，提醒民眾，遇上以各款「親友」名義來電問候並開口借錢的情況時，務必先確認對方真實身分，以免成為詐團的肥羊。

預防科表示，上週北市1名張姓男子接到自稱「前妻弟弟」的來電問候電話，因乍聽聲音很相像，便未留心查證，對方隨即要求加LINE聯繫，待噓寒問暖後，對方即謊稱急需現金，要求臨櫃匯款救急，張男未進一步確認身分，便立刻至銀行匯款5萬元至對方指定的傅姓帳戶。

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待匯款完畢，對方還以LINE來電要求張男附上匯款明細照片，並表示隔日會還款，不料復翌日早上對方又來電表示還缺3萬元，欲再度借款，張男表示已無法再借款，卻遭對方封鎖LINE帳號，也聯絡不上，始驚覺遭到詐騙。

另名高雄市1名程姓男子，日前也接到一通陌生號碼來電，對方聲稱是「外孫女婿阿員」，程男只知道阿員住南台灣，一時之間也找不到聯絡電話，乍聽聲音跟外孫女婿一模一樣，立刻認為是本人，對方表示欠人一筆18萬款項，希望程男幫忙。

程男疼愛後輩心切，表示身上只有10萬元，於是立刻臨櫃匯款到對方指定帳戶，一小時後對方又來電借款，程男立刻麻煩老婆到銀行再臨櫃匯款5萬元給對方，此後再也聯絡不上，直到近日家中辦理喪事時遇到真「外孫女婿」，求證後才驚覺受騙，趕緊至派出所報案。

預防科呼籲，接到親朋好友傳訊息要求借錢或幫忙匯款，一定要提高警覺並再透過其他管道（如打電話）向本人査證，不要僅以LINE文字或貼圖對話就認定借錢的是你所認識的朋友，平時也應該做好帳號保護，避免多個帳號設定同組密碼，也不要點選不明網址，建議可以直接電話求證，順道考詢與親友建立的─防詐專屬約定密語，確認身分。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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