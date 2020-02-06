虛擬帳戶成詐騙工具 警：個資外流小心成幫助犯

警方指出，類似支付寶的虛擬交易，為了保護消費者，都會有第三方交易提供虛擬帳戶，由買家受貨後，再將費用轉給賣家，但這虛擬帳戶卻遭詐欺集團作為犯罪工具。（資料照，記者王捷攝）

2020-02-06 05:57:31

〔記者王捷／台南報導〕國內最近出現許多用「虛擬帳戶」詐騙「幫助犯」，但「嫌犯」卻都不知道自己涉案，雖然最後做出不起訴處分，但警方發現，這與中國交易平台「支付寶」與第三方支付交易方式有關，只要民眾身分證與帳戶外洩，就可能被歹徒盜用作為人頭虛擬帳戶，呼籲金管會應該介入，加強虛擬帳戶的認證。

據了解，住在台南的吳姓男子與鄭姓男子，分別在去年6月與7月接獲警方通知，涉嫌網路詐騙，兩人都很驚訝，且狀況都相同，有被害人接獲詐騙電話，歹徒稱被害人的網路購物分期出錯，要先將帳戶裡的金額轉到一組「虛擬帳戶」中解除分期後，才能保住存款，最後被害人報案，警方才追查到吳、鄭兩人。

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警方指出，「解除分期」雖然這是詐騙的老手法，但過去歹徒使用的犯罪帳戶，是另外騙來的實體帳戶，現在則是用虛擬帳戶。歹徒疑似在他處拿到不知情民眾的帳戶資料與身分證字號，用來申請「支付寶」等交易平台，而這種網路交易平台，只要交易時，銀行作為第三方支付就會提供一組虛擬帳戶。

虛擬帳戶的作用，原是為了保護消費者，要賣方出貨，買方拿到貨後，買方匯入虛擬帳戶的金額，才會轉去賣方的實體帳戶，詐欺歹徒就是利用虛擬帳戶好申請，將虛擬帳戶作為犯罪工具。

警方認為，歹徒使用虛擬帳戶做為犯罪工具，除了好申請外，也會拖延警方追查的時間。過去歹徒使用實體帳戶詐騙，警方很快就能凍結實體帳戶，但是歹徒用第三方虛擬帳戶詐騙，警方必須先向負責第三方支付的銀行調實體帳戶資料，公文來往的時間，歹徒就能申請更多虛擬帳戶來作為人頭帳戶騙人。

而且，歹徒透過第三方支付申請的虛擬帳戶，能更改IP位置，吳男與鄭男在個資被盜用申請虛擬帳戶作為詐騙工具後，檢察官就是發現歹徒的IP都在國外，但吳男與鄭男都在國內，因此做出不起訴處分。

銀行則向檢警指出，用戶申請虛擬帳戶，是對應「支付寶」的專戶，可以連結到實體帳戶，申請虛擬帳戶只要身分證字號、實體帳戶等個資，就能申請完成。警方指出，只要個資外流，被歹徒拿去申請虛擬帳戶，每個人都可能成為幫助犯，且一旦用虛擬帳戶犯案，會拖延警方追查實體帳戶的時間，無法第一時間凍結帳戶，建議金管會應該介入，加強認證。

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