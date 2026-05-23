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    毒駕釀禍？彰化父女路邊聊天慘遭貨車撞死 肇事車內查獲喪屍煙彈

    2026/05/23 11:11 記者湯世名／彰化報導
    遭小貨車撞擊的火鍋店前一片狼藉。（記者湯世名攝）

    遭小貨車撞擊的火鍋店前一片狼藉。（記者湯世名攝）

    彰化市彰南路昨天（22日）晚間發生2死3傷車禍，1對林姓夫妻與女兒在路旁與開火鍋店的女婿聊天時，慘遭小貨車猛烈撞擊，造成林男與女兒慘死，黃姓妻子重傷搶救中，彰化警分局在小貨車內搜出毒品喪屍煙彈，李姓駕駛是否有毒駕已進一步抽血驗尿；火鍋店張姓老闆今天（23日）怒轟肇事的小貨車直接朝他們衝過來，他幸運閃過僅受輕傷，但岳父等人都被壓在車底，貨車裡面竟然被發現有毒品，實在太可惡。

    張姓火鍋店老闆說，他與妻子在彰南路開火鍋店10多年，住在附近的岳父、岳母與姊姊平常假日都會來找他們聊天，並且帶吃的來烹煮；昨晚該店要打烊，他與妻子送岳父一家三口到店外，正在聊天時，突然1輛小貨車直衝而來，他首當其衝被撞傷，但岳父一家三口被壓在小貨車底下，他忍住疼痛上前救人。

    彰化警分局則指出，被壓在小貨車底下的80歲林姓老翁、69歲黃姓妻子與56歲女兒經搶救送醫，林翁與女兒傷重不治，黃姓妻子則在加護病房搶救中；小貨車內則起出數顆喪屍煙彈，李姓駕駛與同車友人都現場接受毒品快篩，李男驗出有毒品陽性反應，其友人則未驗出。

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    開火鍋店的女婿首當其衝被小貨車衝撞，右腳受傷。（記者湯世名攝）

    開火鍋店的女婿首當其衝被小貨車衝撞，右腳受傷。（記者湯世名攝）

    彰化市彰南路重大車禍，消防員搶救傷患。（消防局提供）

    彰化市彰南路重大車禍，消防員搶救傷患。（消防局提供）

    彰化市彰南路重大車禍，消防員搶救壓在車底的傷患。（消防局提供）

    彰化市彰南路重大車禍，消防員搶救壓在車底的傷患。（消防局提供）

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