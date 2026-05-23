為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    養生館暗藏春色 文二警聯合北市府強制斷水電

    2026/05/23 11:11 記者鄭景議／台北報導
    台北市文山區一家以養生Spa為名義營業的養生館，因暗中提供半套性交易服務，遭警方接連查獲違規。（記者鄭景議翻攝）

    台北市文山區一家以養生Spa為名義營業的養生館，因暗中提供半套性交易服務，遭警方接連查獲違規。（記者鄭景議翻攝）

    台北市文山區一家以養生SPA為名義營業的養生館，因暗中提供半套性交易服務，遭警方接連查獲違規。台北市政府依法裁罰並執行停止供水供電處分，於昨日完成斷水斷電作業。文山二分局表示，警方將持續與市府各局處合作強力查處，運用第三方警政策略，徹底掃除治安污染源。

    景美派出所先前接獲民眾檢舉，指出該家養生館涉嫌暗中經營性交易。警方加強蒐證與臨檢，並分別於去年6月26日及今年1月13日，當場查獲業者提供半套性交易等不法行為。警方除了將涉案人員依法移送裁罰，也函請台北市政府都市發展局，依都市計畫法裁處罰鍰，並勒令店家停止違規使用，進一步執行斷水斷電處分。

    在市府跨局處協調下，昨日由台北市警察局、都市發展局、台灣電力公司及台北自來水事業處等單位，共同前往該店執行聯合斷水斷電作業，並由警方在現場負責維護安全。斷電與斷水程序均順利完成，防堵業者繼續違規營業。

    文山二分局呼籲，民眾出租房屋時應慎選承租對象，避免房屋淪為不法業者的營業場所，不僅影響社區治安，更可能損及自身權益。

    警方強調，對於任何影響治安及公共安全之場所，均會秉持零容忍立場，結合市府各局處力量強力查處，防止違法場所死灰復燃。

    台北市政府依法裁罰並執行停止供水供電處分，於昨日完成斷水斷電作業。（記者鄭景議翻攝）

    台北市政府依法裁罰並執行停止供水供電處分，於昨日完成斷水斷電作業。（記者鄭景議翻攝）

    台北市政府依法裁罰並執行停止供水供電處分，於昨日完成斷水斷電作業。（記者鄭景議翻攝）

    台北市政府依法裁罰並執行停止供水供電處分，於昨日完成斷水斷電作業。（記者鄭景議翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播