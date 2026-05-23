養生館暗藏春色 文二警聯合北市府強制斷水電

台北市文山區一家以養生Spa為名義營業的養生館，因暗中提供半套性交易服務，遭警方接連查獲違規。（記者鄭景議翻攝）

台北市文山區一家以養生SPA為名義營業的養生館，因暗中提供半套性交易服務，遭警方接連查獲違規。台北市政府依法裁罰並執行停止供水供電處分，於昨日完成斷水斷電作業。文山二分局表示，警方將持續與市府各局處合作強力查處，運用第三方警政策略，徹底掃除治安污染源。

景美派出所先前接獲民眾檢舉，指出該家養生館涉嫌暗中經營性交易。警方加強蒐證與臨檢，並分別於去年6月26日及今年1月13日，當場查獲業者提供半套性交易等不法行為。警方除了將涉案人員依法移送裁罰，也函請台北市政府都市發展局，依都市計畫法裁處罰鍰，並勒令店家停止違規使用，進一步執行斷水斷電處分。

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在市府跨局處協調下，昨日由台北市警察局、都市發展局、台灣電力公司及台北自來水事業處等單位，共同前往該店執行聯合斷水斷電作業，並由警方在現場負責維護安全。斷電與斷水程序均順利完成，防堵業者繼續違規營業。

文山二分局呼籲，民眾出租房屋時應慎選承租對象，避免房屋淪為不法業者的營業場所，不僅影響社區治安，更可能損及自身權益。

警方強調，對於任何影響治安及公共安全之場所，均會秉持零容忍立場，結合市府各局處力量強力查處，防止違法場所死灰復燃。

台北市政府依法裁罰並執行停止供水供電處分，於昨日完成斷水斷電作業。（記者鄭景議翻攝）

台北市政府依法裁罰並執行停止供水供電處分，於昨日完成斷水斷電作業。（記者鄭景議翻攝）

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