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    首頁 > 國際

    美加州工廠化學儲槽恐爆炸 4萬人緊急疏散

    2026/05/23 10:43 即時新聞／綜合報導
    美國加州工廠儲槽恐會洩露大量甲基丙烯酸甲酯甚至爆炸，當局對附近4萬居民發布疏散令。（路透）

    美國加州工廠儲槽恐會洩露大量甲基丙烯酸甲酯甚至爆炸，當局對附近4萬居民發布疏散令。（路透）

    美國加州橘郡園林市（Garden Grove）GKN Aerospace航空航太工廠的3.4萬加侖（約12.8萬公升）儲槽，21日開始冒出蒸氣，恐會洩露大量甲基丙烯酸甲酯甚至爆炸，當局22日對附近4萬居民發布疏散令。

    《ABC》報導，橘郡消防局長科維（Craig Covey）表示，儲槽目前只有2種可能，首先是儲槽破裂失效，導致剩餘的6000至7000加侖（約2.65萬公升）甲基丙烯酸甲酯洩漏到停車場，另一種則是儲槽熱失控發生爆炸，進而破壞其他裝有燃料、化學品的儲槽。

    當局已對工廠周圍地區發布疏散令，大約有4萬人受到影響，園林市聯合學區10多所學校已暫時停課。

    截至週五晚間，柯維表示，救援人員已經能透過對受損儲槽噴灑水幕，維持儲槽溫度。官員表示，目前尚不清楚居民何時能返回家中。

    甲基丙烯酸甲酯含有毒性且極易揮發、易燃，爆炸後可能會以氣體方式洩露，民眾若吸入恐出現喉嚨痛、流鼻水、眼睛發癢或灼痛、噁心、頭痛等症狀。

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