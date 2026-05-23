川普改行程、軍方人員停休 外媒爆：美國擬對伊朗發動新一輪軍事行動

外媒消息傳出，美國正在評估對伊朗採取新的軍事行動，據稱美國總統川普已從傾向外交轉為想再次發動攻擊。（路透）

美國與伊朗談判進入關鍵階段，在談判進程尚未明朗之際，外媒卻有消息傳出，美國正在評估對伊朗採取新的軍事行動，據稱美國總統川普已從傾向外交轉為想再次發動攻擊，據指目前雖然尚未做出最終決定，但美國軍方和情報體系的成員正取消休假，以應對可能再次發動的攻擊行動。

綜合外媒報導，雖然美伊談判正在進行，川普也表示基於政府事務以及對美國的愛，將不會參加他的兒子在本週末舉行的婚禮，但與此同時也傳出美國正在評估對伊朗採取新的軍事行動的消息。

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包含「Axios」和「CBS」均報導，對伊朗發動新一波攻勢的最終決定尚未拍板，目前白宮也尚未對此消息進行回應。不過「Axios」引述匿名消息人士指出，川普「對過去幾天與伊朗的談判感到越來越沮喪」。川普的立場甚至已經從傾向於從傾向採取外交手段，轉向發動攻擊。

「CBS」也引述多名匿名消息人士指出，美國軍方和情報體系的成員正在取消節日週末假期，因應對可能發生的攻擊行動。「CBS」報導也提到，白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，「總統已清楚表明，如果伊朗不達成協議將面臨什麼後果。」

報導也提到，白宮於22日也宣布川普改變週末的行程，表示他不會前往紐澤西州的高爾夫渡假村，而是會留在華盛頓特區。同一天川普在訪問紐約州並發表演說後就返回華府，且川普沒有像往常一樣接受隨行記者的提問。

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