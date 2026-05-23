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    首頁 > 國際

    SpaceX「星艦V3」首飛有驚無險 成功濺落印度洋後爆炸

    2026/05/23 09:15 即時新聞／綜合報導
    「星艦V3」成功於印度洋完成「可控濺落」，並一如預期在海上傾覆爆炸。（法新社）

    「星艦V3」成功於印度洋完成「可控濺落」，並一如預期在海上傾覆爆炸。（法新社）

    太空探索科技公司SpaceX在美東時間22日傍晚在德州發射最新版本的「星艦V3」（Starship V3），儘管在飛行途中失去一具引擎，仍成功於印度洋完成「可控濺落」，並一如預期，「星艦V3」在海上傾覆爆炸。

    綜合外媒報導，這次任務為「星艦」第12次試飛，也是新一代星艦V3的首次發射。在台灣時間23日上午6時30分，從德州星港（Starbase）第2發射台升空，採次軌道飛行路徑，並未進入地球軌道，目標是讓上層飛船飛往澳洲以西的印度洋海域完成濺落測試。

    發射升空後，「星艦V3」第一節「超級重型」助推器33具猛禽引擎中，有1具在飛行途中失效，但火箭仍持續爬升並完成級間分離，上層飛船點燃自身引擎，與助推器分離，但助推器未能完成返回燃燒（boostback burn），隨後失控墜入墨西哥灣。SpaceX表示，這次任務原本就沒有規劃回收助推器。

    上層飛船6具引擎中也有1具失效，其餘5具引擎延長燃燒時間補償推力，讓飛船仍成功抵達太空，成功部署22枚星鏈模擬衛星，這批模擬衛星任務後將墜入海中。由於1具引擎失效，原定在太空中重新點燃猛禽引擎的測試被取消，這被視為未來任務關鍵，星艦若要完成軌道任務並返回陸地，必須能在太空中重新點火離軌。

    隨後，「星艦V3」飛越印度洋上空並開始重返大氣層，飛船周圍出現明顯電漿光芒。儘管SpaceX直播期間多次提醒飛船可能無法撐過大氣層，星艦V3最終仍保持完整，飛船完成翻轉機動，僅靠2具可用引擎在印度洋完成可控濺落。

    直播畫面顯示，「星艦V3」濺落印度洋後，海面上瞬間竄出巨大橘紅色火球，濃煙向上翻湧，爆炸火光照亮周邊海域。由於SpaceX這次並未計畫回收上層飛船，飛船濺落後傾覆並爆炸，屬原定測試結果。

    星艦V3首次發射，從德州星港（Starbase）第2發射台升空。（美聯社）

    星艦V3首次發射，從德州星港（Starbase）第2發射台升空。（美聯社）

    「星艦V3」飛越印度洋上空並開始重返大氣層。（美聯社）

    「星艦V3」飛越印度洋上空並開始重返大氣層。（美聯社）

    「星艦V3」飛越印度洋上空並開始重返大氣層，飛船周圍出現明顯電漿光芒。（美聯社）

    「星艦V3」飛越印度洋上空並開始重返大氣層，飛船周圍出現明顯電漿光芒。（美聯社）

    星艦V3最終仍保持完整，飛船完成翻轉機動，僅靠2具可用引擎在印度洋完成可控濺落。（法新社）

    星艦V3最終仍保持完整，飛船完成翻轉機動，僅靠2具可用引擎在印度洋完成可控濺落。（法新社）

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