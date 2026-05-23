中國科研船非法襲擾遭海巡驅離！吳釗燮批中國持續非法挑釁

我海巡署「蘭嶼艦」繞行造浪橫越中國海洋科研船「同濟號」船艏進行干擾。（海巡署提供）

中國長期對台進行軍事施壓，頻繁派出共機共艦襲擾台海，國安會秘書長吳釗燮在社群分享海巡署偵獲中國海洋科研船「同濟號」遊走我周邊海域，並遭海巡署驅離的畫面，吳釗燮批中國一直在海上脅迫台灣，這是非法且挑釁的行為。

海巡署本月偵獲中國海洋科研船「同濟號」二度遊走我周邊海域，甚至航入我限制水域，海巡署立即派遣艦艇廣播驅離，且在對方不予理會下，我方艦艇迫近造浪，並以照射燈光等方式干擾其作業，強迫其收回調查儀器，航離我國水域。

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吳釗燮在社群平台X發文質疑，「中國一直在海上脅迫台灣，這是非法且挑釁的行為。我們的海警立場堅定，將中國入侵者驅逐出去」。

吳釗燮PO出的影片指出，近年中國將成為「海洋強國」當作核心戰略，截至2026年，它已擁有超過120艘各類型的海洋研究船。這些研究船頻繁地將其活動範圍擴展至印太地區及其他水域。海巡署（CGA）運用各種情監偵（情報、監視與偵察）手段，以追蹤在台灣周邊海域出沒的41艘船隻。

影片提到在過去三年間，他們的活動範圍已從第一島鏈擴大到第二島鏈，其中包含了關島。他們最遠甚至擴展到第三島鏈，其中包括夏威夷。目前，他們的航行範圍已進一步延伸至印度洋、大西洋、澳洲以及北冰洋。

影片說明，今年五月，中國研究船「同濟號」今年第二度被偵測到在台灣周邊海域航行。當「同濟號」進入台灣的鄰接區（24海浬限制水域）時，海巡署立刻派出「蘇澳艦」執行監控，並透過廣播提醒對方已航行在限制水域內，要求對方「請勿在此處進行任何研究活動」、「請轉向西北西方向離開」。

不過面對海巡署的執法行動，「同濟號」仍繼續向北航行。我方艦艇則持續進行併航監控並再度展開廣播，提醒對方「你的行為已經違反了規定，請立刻離開。」透過持續的監控與廣播，海巡署成功使「同濟號」轉向，並將其驅離。

影片最後也重申，台灣身處第一島鏈的最前線，每天都在面對灰色地帶戰術的侵擾。海巡署將堅定不移地維護海洋秩序，並與全球民主夥伴開展合作，以確保印太地區的自由與開放。

#China has been coercing #Taiwan in the maritime domain. This is illegal & provocative. Our Coast Guard stood firm and drove the #PRC intruders away. pic.twitter.com/ZOGYNibTTJ — Joseph Wu （@josephwutw） May 22, 2026

國安會秘書長吳釗燮在社群分享海巡署偵獲中國海洋科研船「同濟號」遊走我周邊海域，並遭海巡署驅離的畫面。（圖擷自X）

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