黃國昌深夜致歉止血 詹凌瑀酸：政治假摔

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

台灣民眾黨近期連爆地方基層出走潮，民眾黨主席黃國昌22日深夜發聲表示，這段時間因為許多黨內的紛擾，讓大家擔心了，對此，他感到非常抱歉，並會持續檢討、改正。對此，媒體人詹凌瑀表示，「黃國昌別再演了，鱷魚的眼淚看多了只會讓人覺得反胃。真正撐不下去的是那些被你用完就丟、滿腹委屈的基層和退黨同志，而不是你這個大權在握卻還在裝可憐的現任黨主席。」

詹凌瑀在臉書PO文表示，「黃國昌的深夜致歉文，真的讓人看得雞皮疙瘩掉滿地，他不是負責任，這叫教科書等級的政治假摔，演得一副自己是為了大局委曲求全、忍辱負重的悲劇英雄，實際上根本是把宮鬥劇當成實境秀在全播，說什麼黨內紛擾讓支持者憂心，每個人都被當成3到5個人在操，講得好像自己多心疼黨工。但大家眼睛都是雪亮的，這陣子那些含淚退黨、黯然離場的人，到底是誰逼走的？」

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詹凌瑀指出，「從楊寶楨退黨時的委屈，到各種不聽話就被言語霸凌、甚至連早就定好的初選都可以直接不算數，只為了安插自己的人馬。這手段哪裡是當家難為，根本是笑傲江湖裡的岳不群在練辟邪劍法，滿口仁義道德、大局為重，骨子裡全是在剷除異己，這種把權力拿滿、壞事做盡，最後還要收割道德光環的玩法，真的不要把台灣人當白痴。」

詹凌與續指，「明明是自己發揮順我者昌、逆我者亡的作風，把一手好牌玩到炸鍋，把人才一個個逼走，現在看苗頭不對，才在臉書上點播朱康的新歌演一齣承擔的苦情戲。創黨主席還在留言區配合演出送暖喊話請撐下去，這齣一搭一唱的政治連續劇，簡直比民視八點檔還要灑狗血。」

詹凌與質疑，「黃國昌別再演了，鱷魚的眼淚看多了只會讓人覺得反胃。真正撐不下去的是那些被你用完就丟、滿腹委屈的基層和退黨同志，而不是你這個大權在握卻還在裝可憐的現任黨主席。」

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