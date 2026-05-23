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    首頁 > 國際

    川賴通話進展？魯比歐「無消息可提供」 知情人士：尚未具體安排

    2026/05/23 08:10 即時新聞／綜合報導
    美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）22日被問到川賴通話是否已在籌備時，僅回應目前沒有進一步消息可提供。（美聯社）

    美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）22日被問到川賴通話是否已在籌備時，僅回應目前沒有進一步消息可提供。（美聯社）

    美國總統川普日前稱將與台灣總統賴清德通話，引發外界關注。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）22日被問到川賴通話是否已在籌備時，僅回應目前沒有進一步消息可提供。另有知情人士告訴外媒，目前尚未有具體安排。

    綜合媒體報導，川普上週在川習會後談及對台軍售時表示，將和賴總統談話，引起外界高度關注。川普本週三再度表示，他將與賴清德通話，打消外界最初「口誤」的猜測。

    《中央社》報導，魯比歐22日在瑞典接受媒體聯訪時被問及，若川賴進行通話，他是否會加入？川賴通話的準備工作是否正在進行？他回應表示，「關於這點，我今天沒有任何消息可向你們說明」。

    《路透》則引述4名知情人士指出，美台目前尚未就兩國總統通話作出具體安排。

    2名知情人士指出，川普最初談到這通電話時，讓華府與台北官員感到意外。另有1名知情人士表示，幾天來，美台官員已就通話可能性保持聯繫，但4名消息人士都表示，目前尚未有具體安排。

    報導也提到，2名聽取相關消息簡報的人士表示，北京已警告華府，若川普與賴清德通話，可能損害美中關係，並讓雙方在國是訪問期間取得的進展倒退。

    賴清德總統本週稍早回應媒體提問時表示，台美溝通管道向來暢通，若有機會與川普對話，他將反映台灣社會的心聲，強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，台灣政府會不卑不亢、維持現狀，台灣也是台海和平穩定的守護者。

    賴清德並表示，中國才是台海和平穩定的破壞者，也使印太區域緊張情勢升高。面對日益嚴重的威脅，台灣增加國防預算，是因為相信只有實力才能帶來和平；提升國防力量、持續對美軍事採購，都是維護台灣安全及台海和平穩定的必要手段，「希望這項軍購能夠持續進行」。

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