白宮：美國對台軍售 川普將在短時間內做出決定

近日傳出美國將暫停140億美元對台軍售案，白宮方面對此回應，美國總統川普將在短時間內，針對新的對台軍售案做出決定。（示意圖，法新社資料照）

外媒近日報導，美國代理海軍部長高雄稱因美伊交戰，將暫停140億美元對台軍售案，消息一出引發熱議。不過據媒體最新消息，白宮方面對此回應，美國總統川普將在短時間內，針對新的對台軍售案做出決定。

美國海軍代理部長高雄21日出席參議院撥款委員會舉行的聽證會表示，美國暫緩「對外軍售」是為確保對伊朗的「史詩怒火」行動有充足庫存，而對台軍售則取決於戰爭部長及國務卿。總統府昨對此表示，目前未傳美國有調整此項軍售的消息，立法院軍售相關條例預算如期順利完成，才是目前最重要的問題。

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外交部昨也指出，美方於川習會前、中、後有節奏的傳遞「美對台政策不變」、「重視台海和平穩定、反對破壞現狀」等重要訊息，彰顯美方對台灣議題的重視；至於軍售議題，美方已強調對台政策不變，華府政策圈亦呼籲持續對台軍售

據《中央社》報導，針對川普是否決定暫緩軍售案，白宮官員透過電子郵件以背景方式回應重申，「如同川普總統所言，他將在短時間內，針對新的對台軍售案做出決定」。

官員也提到，川普去年12月批准價值111億美元的對台軍售，「與美國自1950年代以來的政策一致」。川普第一個總統任期內批准的對台軍售總額超過其他任何一位美國總統。而在川普第二個任期內，他在第一年所批准的對台軍售總額累計已超過拜登（Joe Biden）政府4年的總和。

美方知情人士也透露，這些軍售需要數年的時間處理，與「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）並無關聯。知情人士也提到，美軍擁有充裕的彈藥庫存，「足以滿足川普總統所有的戰略目標」。

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