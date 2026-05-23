彰化市重大車禍！火鍋店父女收攤遭撞不治 駕駛毒篩測出陽性

彰化市彰南路昨晚重大車禍，消防員搶救受困車底的傷患。（消防局提供）

彰化市再發生重大死亡車禍！一家三口昨天（22日）晚間在彰化市彰南路自家火鍋店門口收攤時，突遭1輛小貨車猛烈撞擊，造成父親當場噴飛昏迷，女兒被壓在車底下失去意識，老闆娘則輕傷，警方與消防單位據報趕往現場搶救，父親與女兒經漏夜搶救仍因傷重宣告不治，小貨車駕駛酒測值為0，警方現場對其進行毒品快篩，初步檢測出陽性反應，將進一步抽血驗尿是否為毒駕。

彰化市中華陸橋在5月4日才發生2死2傷的重大死亡車禍，不料才過20多天，彰化市彰南路又發生2死2傷的死亡車禍，短短20多天就有4人被撞死，其中中華陸橋車禍的肇事駕駛還疑為毒駕釀禍，讓地方議論紛紛。

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針對昨晚這起重大車禍，警方初步調查肇事司機自稱睡不飽疲勞駕駛才失控撞上，確切肇事原因仍待調查釐清。

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彰化市彰南路昨晚重大車禍，消防員搶救傷患。（消防局提供）

彰化市彰南路昨晚重大車禍，消防員搶救傷患。（消防局提供）

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