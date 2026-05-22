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    首頁 > 生活

    出國前先拍行李箱「全身照」 旅行社揭密：能救你一命

    2026/05/22 21:25 即時新聞／綜合報導
    旅行社建議，出國前一定要用手機拍一張「行李箱全身照」。（資料照）

    旅行社建議，出國前一定要用手機拍一張「行李箱全身照」。（資料照）

    出國旅行時，很多人都會攜帶護照影本以防萬一。不過，有旅行社指出，出國前一定要用手機拍一張「行李箱全身照」，當行李遺失時，這張照片絕對能「救你一命」。

    有旅行社在Threads發文分享，大家都知道出國要把「護照影本」和「兩吋大頭照」分開放，但最容易被忽略、卻能直接救你一命的，是出國前一定要用手機拍一張「行李箱全身照」。如果在行李轉盤等到最後一個人都走了，才發現自己遇到「行李遺失」時，這張照片就成為你的救命稻草。

    該旅行社指出，若真到遇到行李遺失，在行李櫃檯填寫申訴單時，面對地勤疲憊的臉和滿是行李箱圖案的對照表，用破英文形容「是那種帶點霧面、有點刮痕的灰藍色」真的會講到崩潰。但若直接亮出照片，地勤一秒就能比對顏色、材質和特殊吊牌，找回來的速度絕對快上3倍。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「我上次去法國就是行李被其它旅客拿走，好加在我們出發前有拍下行李外觀，掛行李時給的編號都有拍下來，才能迅速找到遺失件」、「這是真的，在飯店寄放行李之類的最好都要拍，拿到任何紙質文件都拍一下，真的會救你一命」、「最好行李箱裡面放有名字的東西，像是一張護照影本，因為一旦行李條不見，地勤才有辦法知道這個行李是誰的」。

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