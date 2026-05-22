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    首頁 > 政治

    罵蕭旭岑是貪污犯 馬英九：說我失智是他的藉口

    2026/05/22 19:14 記者劉宛琳／台北報導
    對於外界傳言他失智，前總統馬英九強調，「這是蕭旭岑的藉口」。（資料照）

    對於外界傳言他失智，前總統馬英九強調，「這是蕭旭岑的藉口」。（資料照）

    前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事持續延燒。馬英九辦公室今天釋出馬英九現身說法的影片，對於外界傳言他失智，馬強調，這不是法律，「這是蕭旭岑的藉口」、「這些貪污犯千萬不要企圖用這個理由說我失智！」強調自己對蕭、王充分信任，「沒想過他們會出賣我到這個地步」，讓他感到痛心疾首，決定查明真相移送法辦。

    金溥聰在影片中詢問馬英九，外界認為馬英九基金會發的聲明不是馬自己的，都是「變成我的工具人」。馬英九強調，所有他發的聲明，都是他親自講的，沒有經過他人之手，「完全代表我個人」、「如果有人這樣汙衊的話，我一定會去法院告他！」

    馬英九並在聲明手稿上簽名，還問律師：「律師，這樣可以證明我沒有失智吧」，律師還回：「算是不錯」。馬英九接著表示，而且他吃飯睡覺都正常，「這些貪污犯千萬不要企圖用這個理由說我失智！」然後做出一些不該做的事情。

    馬英九表示，他培植他們10多年，又邀他們來跟他共事，對他們自然充分信任，因此萬萬沒想到，他們在財務上，對他做了許多涉嫌刑法背信與侵占罪的事，讓他深感痛心疾首，難以釋懷，因此決心追究到底，查明真相移送法辦。

    馬英九強調，他是當事人，他對這個事情的感受太深刻了，「真的是沒有想過他們會出賣我到這個地步」。

    金溥聰詢問馬英九，關於蕭、王兩人的犯罪事證，律師是不是都已跟馬報告過？律師說他們找到的都是真的報告的內容，都有很清楚的事實。金還說，這些影片法庭都可以用，並詢問馬英九，雖然他對外說明一些事，但要不要法辦完全尊重總統，馬還回：「沒錯沒錯」，金強調：「我不會干涉總統」，馬也說，這點他不是受金溥聰影響，「畢竟你不是學法律的」。

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