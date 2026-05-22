毋湯！民眾餵鴿引老鼠出沒 高雄環保局：最重可罰6千元

民眾目擊有人於鳳山區曹公圳以飼料餵鴿，引來老鼠出沒啃食飼料。（民眾提供）

台北市鼠患延燒，已有漢他病毒症候群確診病例，高雄市展勘滅鼠防治大作戰，卻有民眾於鳳山區曹公圳附近，以飼料餵食鴿子，引來老鼠出沒啃食飼料，地方里民喊「毋湯！」，擔心成為防疫破口。

環保局今天表示，已查獲民眾餵食動物造成環境髒亂裁罰60件共15萬4800元，將持續加強查緝，違者最重可罰6千元。

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地方里民今天表示，鳳山區博愛路539巷曹公圳附近，有民眾多處撒飼料餵食鴿子，引來老鼠出沒啃食飼料，造成社區環境髒亂，里民出言勸阻反被罵，地方很傻眼，疾呼不要餵食鴿子，因為鴿子吃剩下的飼料，會引來老鼠出沒啃食，尤其北部已經有鼠疫了，高雄要預防鼠疫發生，請民眾避免餵食鴿子、流浪犬貓。

環保局表示，加強查緝民眾餵食動物造成環境髒亂，去年迄今年4月裁處60件共開罰15萬4800元，以前鎮區裁處16件最多，開罰4萬9200元，其次為橋頭區6件開罰1萬5600元，鼓山、路竹區各5件各開罰1萬2000元，呼籲民眾不要餵養流浪動物，不僅破壞市容，環境髒亂更可能導致老鼠繁衍，違者將依廢清法27條規定，裁處1200至6000元罰鍰。

環保局與各局處啟動防治專案，加強環境整頓及道路側溝清疏，搭配化學防治輔助，全面降低鼠類活動空間，已完成近19萬公尺側溝清疏與近13萬公尺環境消毒，並針對商圈等高風險區稽查126次，協助清除社區廢棄物近9千公斤，提醒民眾防除三不政策「不讓鼠吃、不讓鼠來、不讓鼠住」，從源頭根除，完善都市防疫網。

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