撕破臉全說了！黃光芹爆黃國昌「想把8席立委給人運用」

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

前民眾黨發言人楊寶楨退黨，意外導致資深媒體人黃光芹對民眾黨的不滿被搬上檯面。黃光芹今日主持網路節目時遭小草留言洗版，她當場中斷節目大罵黃國昌、民眾黨與力挺黃國昌的支持者近30分鐘，其中她更爆料黃國昌曾告訴前台中縣長廖了以，若立委楊瓊瓔要當副院長，願意把民眾黨「8席立委都給廖了以運用」。

黃國昌昨日諷刺楊寶楨是「用嘴參選」，黃光芹對此批評「黃國昌不是也用嘴巴參選嗎？」結果引發小草不滿。今日黃光芹直播節目《觀點芹爆戰》時，留言區即遭到小草洗版，讓她當場暴怒，表示自己對民眾黨已經夠友善了，民眾黨自己的所作所為不清楚，不能受公評？「你們鬧了多少事情，有多少人退黨，給你們幾分顏色，開始在那邊一言堂，保黃黨來我這邊洗，洗個屁啊！」

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國民黨立委楊瓊瓔先前與江啟臣爭取2026年台中市長選舉黨內提名。黃光芹爆料，黃國昌曾和廖了以說可以處理楊瓊瓔的問題，如果楊瓊瓔要副院長，他8席都可以給廖了以運用。「我這是當面聽廖了以親口說的！」黃光芹說。她也痛批，已經不是立委、總召的一個黨主席，有這麼大的權力，可以隨便把8席立委撥給國民黨運用嗎？只是廖了以沒有答應。

黃光芹痛批，黃國昌就是楊瓊瓔第二，民眾黨從宜蘭到新北，比民調的方式根本是送頭，「拖什麼時間？搞什麼藍白合？搞到最原本優勢區竹北都要跟人家比民調。」

黃光芹再補充，黃國昌是在電話中和廖了以談及此事，他承諾會「處理楊瓊瓔，幫江啟臣解決問題，把8席立委給廖了以隨便運用」。黃光芹痛批：「你有那麼大的權力嗎？」她還嗆：「出來否認！廖了以親口跟我講的，我有求證周榆修，在場還有柯P！」

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