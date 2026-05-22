議員選舉提名一團亂 高華宏、高宇彥宣布退出民眾黨 江沛育也在臉書抱怨

民眾黨桃園市議員初選一團亂，前市黨部主委高宇彥今宣布退黨。圖為民眾黨桃園市黨部。（記者謝武雄攝）

民眾黨在桃園市龜山區、八德區徵召周曉芸、林晏良，平鎮區提名吳正吉，引發黨內反彈，除先前在龜山表態參選的前龜山區主任高華宏昨天宣布退黨，前市黨部主委高宇彥今也宣布退黨，在八德初選獲勝的江沛育，也在臉書抱怨，向中央黨部提出申覆卻沒等到結果。

民眾黨中央黨部人員表示，龜山選區部分，當初有黨代表曾姸潔、區主任高華宏2人登記，但曾姸潔未繳交15萬元初選民調費用，至於高華宏則是民眾黨選舉決策委員會考量高華宏的哥哥高華駿也要參選，若兄弟同時被提名，給外界觀感不好才未提名，由於曾姸潔在台北參選，故徵召周曉芸。

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至於高宇彥部分，高宇彥與吳正吉進行民調，由於起步太晚而失敗，黨部沒有理由不提名吳正吉，對於高華宏、高宇彥退黨，黨部只能給予祝福。

江沛育部分，雖然江沛育在八德選區民調勝林晏良，但江沛育遭檢舉，派人抽取林晏良文宣、春聯及紅包袋，民眾黨中評會對江沛育作出停權處份，由於停權無法參選，故改徵召林晏良。

高宇彥發表退黨聲明，除強調會在平鎮區獨立參選外，也抱怨擔任市黨部主委後發現，黨部主委雖肩負責任，卻無實質權限，黨務運作高度中央集權，地方意見往往難以被尊重與採納，拜會地方首長還被黨中央質疑、警告；高宇彥強調，退黨不是放棄理想，而是選擇繼續為理想而戰，高宇彥寧可戰敗於沙場，也不願意在沉默中，被莫名抹去。

高華宏則抱怨早就按照民眾黨制度完成初選程序，最後規則卻變了；而「更適合的人選」竟然是在三蘆初選失利後，才被安排來龜山的人；一句「觀感不好」，就能直接關上龜山人的門。

江沛育則抱怨，以62.3％支持度勝出，造成的誤會與爭議也按中央黨部規則提出申覆並等待結果，但沒盼到回覆的公文，卻得到徵召林晏良的結果，這是一個有制度的政黨該有的處理方法嗎？

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