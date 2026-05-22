iPhone 16去年遭龍膽石斑吞下 今舉行「召魂儀式」結果出爐

龍膽石斑體型相當巨大，身長超過1公尺，體重逼近100公斤重。（陳志東提供）

去年9月食材產地記者陳志東前往高雄永安鮪豐漁場採訪時，拿著 iPhone 16 Pro Max 準備為巨大龍膽石斑拍攝，當手機靠近水池，突然一隻巨大的魚隻突然一躍而起，將手中的 iPhone 16 撞入水中一口吞下，事隔8個月後這隻擁有iPhone 16 手機的龍膽石斑魚過世，漁場也通知了陳志東，從魚肚內發現了他的 iPhone 16 手機，手機整體還算相當完整，螢幕有許多刮痕，研判是手機與石斑肚內的魚骨摩擦導致，手機外殼有部分生鏽，就在今選在鮪豐漁場自家品牌餐廳Cococina 楽覓炊事進行「召魂儀式」。

手機主人陳志東特地從基隆南下高雄，在眾人關注與直播下，手拿「召魂搖鈴」、「保生大帝」平安符加持下，將吃下肚的iPhone 16 接上了充電裝置，經過一分鐘左右這支手機仍然沒有任何反應，最終「召魂失敗」！

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這隻 iPhone 16 Pro Max 最終沒有任何充電反應，研判是海水的鹽分具備強烈腐蝕性與導電性，讓這支手機的內部零件與電池長時間泡在海水導致損壞。

手機主人陳志東表示，手機能在海水裏面還保持這麼完整已經很訝異，還一度妄想能夠開機，當時手機買不到一年，後續應該會留著當紀念。

陳志東表示，石斑魚是雌雄同體，當時吃下去的是種魚，超過1.5公尺很胖很大，種魚不分公母，今天一早還是特地去永安看其他石斑魚場，接下來他會推廣石斑魚的食農教育，石斑自從中國打壓之後，產業受到了許多危機，希望透過更多的食農教育，讓更多人知道台灣養的石斑是非常好吃。

龍膽石斑吞下的iPhone 16 ，經過8個月後外觀除了生鏽，整體還算完整。（記者李惠洲攝）

手機主人陳志東拿著被龍膽石斑吞下的iPhone 16 。（記者李惠洲攝）

手機主人陳志東準備「召魂搖鈴」、「保生大帝」平安符加持，期盼手機能夠復活。（記者李惠洲攝）

手機主人陳志東特地把新的手機桌面換成龍膽石斑吃下手機的桌面圖案。（記者李惠洲攝）

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