馬英九失智？馬以南聲請「輔助宣告」北院證實已收分案

前總統馬英九今出面駁斥失智傳聞。（馬英九辦公室提供）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事持續延燒，昨日馬的妻子周美青、胞姊馬以南發聲明表示，希望馬英九能夠退休，安享餘年。此外，外界傳出馬以南上週五已向北院遞狀，據了解其聲請案由為「輔助宣告」，台北地院也證實目前已經分案完畢。

周美青昨日針對馬英九的相關情形，罕見發出聲明表示，為使馬英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排，已委請馬英九大姊馬以南擔任執行者，必要時代表馬家人對外說明。

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而馬以南昨日發聲明表示，馬英九任公職40餘年，為國家社會貢獻服務，一生清廉、自律、自持，奉公守法，眾所周知。家人希望他能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理。對於現在與過去所有與馬英九結緣共事的同仁和幕僚，馬家人永遠感念他們誠摯盡心的付出。

外界也傳出馬家人已於上週五（15日）委由律師向法院遞狀聲請輔助宣告。台北地院證實，已經收案，並且已於本週分案完畢，案件聲請人為馬以南，案由部分則是輔助宣告。

所謂「輔助宣告」是根據民法15條之1所指，對於因精神障礙等心智缺陷，致使其為意思表示或受意思表示，或辨識其意思表示效果之能力，顯有不足者，法院得因本人、配偶、四親等內之親屬、最近1年有同居事實之其他親屬、檢察官、主管機關或社會福利機構之聲請輔助宣告。

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